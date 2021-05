Fala komentarzy po prezentacji Polskiego Ładu. "Niespełnione obietnice. Zamiast tego - najwięcej ponadnormatywnych zgonów w UE"

"Milion aut elektrycznych, 100 tys. mieszkań, lux-torpeda, prom ze Szczecina, program kosmiczny, wzrost inwestycji do 25 proc. PKB, 22 mosty, oczka wodne, kanały żeglugi. Niespełnione obietnice. Zamiast tego - najwięcej ponadnormatywnych zgonów w UE" - napisał na Twitterze przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka.

"Nie zbudowaliśmy wam obiecanych mieszkań to zrobimy wam rewolucje. Sami sobie zbudujcie bez pozwolenia. Wariaci. To ma być ład?" – napisał z kolei poseł Sławomir Nitras.

Natomiast poseł posłanka Małgorzata Kidawa-Błońska stwierdziła, że zapowiadanie przez prezesa PiS nowych instytucji, „to nic innego jak przygotowanie nowych miejsc pracy dla swoich.”

„Najgorsze jest to, że my już to wszystko słyszeliśmy. Wiele razy. A potem następuje weryfikacja” – dodał poseł Cezary Tomczyk.