Fala komentarzy po konferencji Koalicji Obywatelskiej. Dworczyk: Szacunek za szczerość! Taka ekipa to murowany kryzys

„Szacunek za szczerość! Taka ekipa to murowany kryzys” – zadrwił z Platformy Obywatelskiej szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

"Receptę na kryzys" Koalicji Obywatelskiej skomentował także rzecznik rządu Piotr Muller. "W kryzysie 2008-2009 w PO głosili, że są odporni na dramatyczne wezwania ze strony kół gospodarczych na stymulowanie gospodarki. Ich powrót do władzy to prosty Przepis Na Kryzys, a nie na jego zwalczenie. My uruchamiamy kolejne narzędzia, aby wspomóc pracowników i przedsiębiorców" napisał na Twitterze.