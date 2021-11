Fala ataków na granicę Polski. Wiceszef MON, Wojciech Skurkiewicz: Należy się spodziewać, że będą kolejne Lidia Lemaniak

08.10.2019 lublin otwarcie nowego bloku operacyjnego w szpitalu wosjkowym. szpital wosjko centralny blok operacyjny ladowisko wstega ptwarcie sala operacyjna sala wybudzen lozko szpitalne nz wojciech skurkiewicz fot. lukasz kaczanowski / polska press Fot. Lukasz Kaczanowski/Polska Press

– Ten napór migrantów został odparty, ale należy się spodziewać, że będą kolejne. Tym bardziej, że my traktujemy to jako testowanie naszych zdolności i możliwości w obecności na granicy. To nie dzieje się przypadkowo – powiedział polskatimes.pl o dzisiejszych wydarzeniach na granicy polsko-białoruskiej wiceminister obrony narodowej, Wojciech Skurkiewicz.