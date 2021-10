Fakro smartHome - i wszystko pod kontrolą

Inteligentny dom to nie drogi gadżet czy fanaberia najbogatszych, ale olbrzymie ułatwienie w codziennym życiu, odpowiednie zarządzanie domem, a przede wszystkim spore korzyści finansowe. Z czego biorą się te oszczędności? Choćby z efektywnego sterowania ilością energii elektrycznej potrzebnej np. do ogrzania naszego wymarzonego, nowoczesnego rodzinnego gniazda.

Inteligentne - nie tylko okna i drzwi FAKRO

Gra jest więc warta świeczki. Myśląc jednak o budowie inteligentnego domu, musimy pamiętać o wyborze odpowiedniej tzw. stolarki otworowej, a więc drzwi, okien, rolet, bram garażowych. Powinna być nie tylko nowoczesna, dostosowana do wizji architektonicznej, ale musi przede wszystkim dać się podłączyć do specjalnego systemu urządzeń i czujników, które sprawią, że nasz dom stanie się nie tylko energooszczędny i bezpieczny, ale także inteligentny.

- Fakro oferuje kompleksową ofertę stolarki otworowej przygotowaną do zastosowania w budynkach inteligentnych. Szeroki wachlarz produktów zawiera okna fasadowe, drzwi tarasowe HS, okna dachowe, okna do dachów płaskich, całą gamę akcesoriów do okien oraz drzwi wejściowe czy bramy garażowe. Produkty stolarki otworowej Fakro są wykonane z jednakowych materiałów, zaprojektowano je w nowoczesnym wzornictwie, zachowują również jednolitą stylistykę i kolorystykę - zaznacza firma.