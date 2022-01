Facebook zbanował Konfederację. Cieszyński: Możemy mieć różne poglądy, nie ma zgody na równych i równiejszych w sieci

"Do Konfederacji nie przekazano żadnego uzasadnienia. Co więcej, Meta działa w tak absurdalny sposób, że jak usunie jakiś materiał to nie wyjaśnia ani dlaczego usunęli ani nawet co (!) usunęli. Informują tylko kiedy usunęli. Nie jest więc możliwe z ich działań wyciągać wniosków" - pisał wcześniej Bosak.

„Jesteśmy zdecydowanie przeciwni takim działaniom. Wolność słowa w Polsce jest fundamentem demokracji” – stwierdził natomiast Adam Andruszkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera.

Jaki jest powód? Wielokrotne naruszanie polityki dotyczącej dezinformacji, o czym Konfederacja była informowana przez portal.

"Chcemy aby Facebook był miejscem gdzie ludzie mogą wyrażać swoje opinie, ale także czuć się bezpiecznie. Dlatego wprowadziliśmy Standardy społeczności, które określają jakiego rodzaju treści są dozwolone na naszych platformach i usuwamy wszystkie treści, które je naruszają. W zgodzie z tymi zasadami usunęliśmy stronę Konfederacji, która wielokrotnie naruszała Standardy społeczności, w szczególności dotyczące zasad walki z COVID-19 i środków ostrożności z tym związanych oraz mowy nienawiści" – głosi komunikat Mety opublikowany przez portal spidersweb.pl.