Facebook usunął profil Konfederacji. Artur Dziambor przypomniał o ustawie Sebastiana Kalety

Konfederacja została zablokowana na Facebooku. Powodem są posty dotyczące pandemii koronawirusa. Zdaniem Facebooka Konfederacja „wielokrotnie naruszyła politykę dotyczącą dezinformacji, o czym była informowana przez portal”.

Artur Dziambor, poseł Konfederacji w rozmowie z polskatimes.pl zwrócił uwagę, iż „rzeczywiście jest tak, że Facebook decyduje sobie arbitralnie, kto ma prawo wypowiadać się na społeczności, a kto nie ma prawa”. – I jest to dość ciekawe, bo tak jak możemy rozmawiać o prawie własności, dyskutować o tym, czy to jest firma prywatna, czy ona ma prawo o czymś decydować, czy nie, tak tutaj – niestety – to prawo własności jest przez wielu bardzo źle odczytywane – mówił.

Poseł Konfederacji podkreślił, że Mark Zuckerberg jest właścicielem portalu, jest właścicielem platformy, która żyje z reklam. – Natomiast nie jest właścicielem społeczności. Społeczność tworzą ludzie, którzy utworzyli tam swoje profile. Ludzie, którzy pokazują swoją prywatność, rozmawiają o rzeczach, które ich bolą, dzielą się swoimi przeżyciami, przemyśleniami. Są również tam organizacje, które zrzeszają tych ludzi – powiedział.