Facebook. Ludzie boją się tego, że jeżeli nie będą na bieżąco z mediami społecznościowymi, to stanie się coś złego - mówi psycholog

Panie doktorze. Świat prawie stanął w momencie, w którym Facebook i inne aplikacje związane z tą firmą, nie działały przez wiele godzin. Ludzie nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Feralny poniedziałek dla połowy świata stał się nie do zniesienia. Jak mocno jesteśmy uzależnieni od social mediów?

Ta awaria, która miała miejsce, pokazała bardzo dobitnie, że media społecznościowe stały się absolutnie nieodłącznym elementem naszego codziennego funkcjonowania. Dla wielu osób świat bez Facebooka, Instagrama, Messengera czy WhatsUpa, to coś niemal jak odcięcie od tlenu, coś co zaburza ich normalne funkcjonowanie. Nie miało to miejsca na taką skalę u nas, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w krajach Dalekiego Wschodu zaobserwowano niekiedy wręcz histeryczne reakcje. To pokazało nam definitywnie, że media społecznościowe realizują jakąś naszą bardzo mocną, bardzo głęboką potrzebę. I kiedy nam są zabrane, choćby wskutek takiej awarii, to dla wielu osób jest to jest to coś psychologicznie bardzo dotkliwego.