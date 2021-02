Facebook idzie na wojnę z fake newsami o zmianach klimatycznych. Pomoże w tym Centrum Informacji o Klimacie na tej platformie

Facebook Inc. zacznie oznaczać niektóre posty użytkowników, które mówią o zmianach klimatu, w taki sam sposób, w jaki dodawał adnotacje do postów omawiających wybory prezydenckie w USA i Covid-19. To znak, że ta platforma społecznościowa poważnie traktuje dezinformacje związane z klimatem.

Użytkownicy będą kierowani do Centrum Informacji o Klimacie na Facebooku - istniejącego zbioru, który zawiera powiązane artykuły z informacjami i dane dotyczące zmian klimatycznych. Nowe etykiety zostaną dodane do niektórych postów dotyczących zmian klimatycznych, niezależnie od ich trafności, strategii, którą Facebook zastosował w odniesieniu do innych dyskutowanych tematów jako sposobu na walkę z kłamstwami.

Dyrektor generalny Facebooka Mark Zuckerberg argumentował, że najlepszym sposobem na powstrzymanie dezinformacji przed rozprzestrzenianiem się w jego sieciach jest nie tylko usuwanie wprowadzających w błąd postów, ale także oferowanie ludziom informacji z wiarygodnych źródeł. - Etykiety będą najpierw udostępniane użytkownikom w Wielkiej Brytanii, chociaż planujemy wkrótce udostępnić je w większej liczbie krajów - podał Zuckerberg na swoim blogu na Facebooku.