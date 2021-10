Facebook chce zmienić nazwę. Nowa może być zaprezentowana już w przyszłym tygodniu

Według informacji serwisu The Verge, już w przyszłym tygodniu ma nastąpić zmiana nazwy popularnej platformy społecznościowej – Facebook. O zmianie ma poinformować założyciel FB Mark Zuckerberg na dorocznej konferencji firmy 28 października. Na razie nazwa firmy jest tajemnica.

„Technologiczny gigant ma być znany nie tylko z mediów społecznościowych. To także próba wyjścia z kryzysu wizerunkowego, który dotknął w ostatnim czasie Facebooka. Aplikacja Facebooka ma być jednym z produktów firmy, do której należą także Instagram, WhatsApp i inne marki” - napisał The Verge.