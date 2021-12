Fabryka Broni Łucznik w Radomiu karabinkami z rodziny MSBS GROT i BERYL podbija rynek

W trudnym, z powodu pandemii koronawirusa, 2021 roku działalność Fabryki Broni „Łucznik” – Radom skoncentrowana była przede wszystkim na realizacji bieżących kontraktów z głównymi partnerami oraz działaniach mających na celu dalszą ekspansję zagraniczną.

- O skuteczności organizacji świadczą zdolności do realizacji planów i zgodna z przyjętym planem faktyczna realizacja zadań i celów. Skuteczność wskazuje więc, jak organizacja wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec właścicieli, pracowników, klientów, partnerów i innych interesariuszy. Mijający rok, to rok pełen wyzwań i zmian w Fabryce Broni, ale wyzwania mają to do siebie, że rodzą szanse, a szanse można przekuć w sukces. A mijający rok, dzięki wspaniałemu zespołowi Fabryki Broni, możemy śmiało zaliczyć do tych najlepszych – mówi dr Wojciech Arndt – prezes zarządu Fabryki Broni.

- Dzięki ciężkiej pracy załogi, w 2021 roku Fabryka Broni dostarczyła Siłom Zbrojnym RP kolejnych kilkanaście tysięcy zestawów karabinków MSBS GROT. Dodatkowo na rynek cywilny trafiły karabinki MSBS GROT S z lufą 14 i 10 cali, zespoły lufy 14,5 cala kal. 223 Rem do karabinka MSBS GROT w wersji cywilnej. Pistolety VIS 100 M1 doczekały się nowych wersji kolorystycznych, których sprzedaż przerosła wszelkie oczekiwania – podkreśla Maciej Borecki – członek zarządu Fabryki Broni.