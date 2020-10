Fabiański zatrzymał Manchester City, Obywatele znów zawiedli

Już przed startem meczu kibice City przeżyli spore zaskoczenie, bo po raz pierwszy od 172 spotkań Pep Guardiola zdecydował się na dokładnie taką samą jedenastkę w dwóch spotkaniach z rzędu. Z powodów zdrowotnych spotkanie na ławce musiał zacząć Kevin De Bruyne, co zdecydowanie odbiło się na grze gości.

Niepewny występu w sobotę był też Michail Antonio, ale piłkarz zdążył się wykurować i dał Młotom prowadzenie. Już w 18. minucie spotkania Anglik sprytnym strzalem z przewrotki pokonał Edersona i wynik 1:0 utrzymał się do końca pierwszej połowy.

Po zmianie stron na boisku pojawił się Phil Foden i był to strzał w dziesiątkę, bo chwile później Anglik doprowadził do wyrównania. Mimo starań City i pojawieniu się na placu gry Kevina De Bruyne był to jednak ostatni gol tego popołudnia. Tym samym zespół Pepa Guardioli po raz kolejny stracił punkty i kolejny raz można zadać pytanie, czy projekt Hiszpana dalej się rozwija, a może jest w fazie recesji? Z kolei West Ham kolejny raz zasłużył na brawa, bo remisy z Tottenhamem i Manchesterem City w jednym tygodniu budzi podziw..