F1: Hamilton wygrywa, ostatni wyścig zadecyduje. Grand Prix Arabii Saudyjskiej pełne flag i kolizji

Verstappen miał 8 punktów przewagi przed niedzielnym wyścigiem. Do zrównania się z Holendrem w klasyfikacji generalnej Hamilton potrzebował wygranej i punktu za najszybsze okrążenie. W sobotnich kwalifikacjach Verstappen jechał na najlepszy czas w Q3, ale uderzył w barierkę i ostatecznie ruszał w Arabii Saudyjskiej z trzeciego miejsca, za kierowcami Mercedesu.

Na starcie liderzy stawki utrzymali swoje pozycje. Pierwsze roszady nastąpiły po 13. okrążeniu. Najpierw na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa, po tym jak Mick Schumacher uderzył w barierki i zarówno Hamilton jak i Valtterii Bottas zjechali do pitów by zmienić opony. Verstappen został na torze i się opłaciło, bo czerwona flaga pozwoliła mu zjechać do boksów jako pierwszym i również je zmienić.

Po wznowieniu Verstappen stracił pozycję na starcie, gdy w niedozwolony sposób obronił pozycję przed Hamiltonem i Estebanem Oconem. Na torze jednak od razu pojawiła się ponownie czerwona flaga, a z wyścigu musieli wycofać się Sergio Perez, George Russell i Nikita Mazepin. W przerwie władze FIA negocjowały karę dla Verstappena z Mercedesem i Red Bullem - ostatecznie Holender ruszył z trzeciego miejsca, za Hamiltonem i Oconem.