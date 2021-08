Ewakuacja Polaków i ich współpracowników. Pierwszy polski samolot wyrusza do Afganistanu

Paraolimpijczycy złożyli ślubowanie przed wylotem do Tokio: "Inspirujecie ludzi poszukujących. Nie tylko tych z niepełnosprawnościami"

- Nie zagrało nam Mazurka Dąbrowskiego, ale potraktujmy to jako dobry omen. Zagrają Wam w Tokio - pożegnał odlatujących we wtorek do Japonii polskich sportowców prezydent Andrzej Duda. W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim odbyła się ceremonia wręczenia nominacji na XVI Letnie Igrzyska Paraolimpijskie.