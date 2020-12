Ewa Chodakowska: Bądź dla siebie wyrozumiała i życzliwa

Satysfakcja aż bije po oczach! I słusznie. Kobiety, które przeszły metamorfozę w oparciu o moje programy treningowe i zbilansowaną dietę, wykonały ogromną pracę. Wraz z przemianą wzrosło ich poczucie własnej wartości. Widzę tę wartość, samoakceptację, pewność siebie i ogromną radość. To bezcenne. A zrzucone kilogramy? To tylko skutek uboczny tej wewnętrznej przemiany, której dokonały - mówi Ewa Chodakowska, uznana trenerka fitness i ekspertka zdrowego stylu życia.

Rozmowa Anity Czupryn z Ewą Chodakowską ukaże się w sylwestrowym wydaniu „Polski”, a już dziś zapraszamy na spotkanie online z uznaną trenerką, które odbędzie się 20 grudnia o godzinie 20.

To pierwszy webinar z udziałem Ewy Chodakowskiej, którego celem jest przygotowanie wszystkich tych, dla których zdrowie jest priorytetem, do 2021 roku. Motywacji spod znaku Ewy Chodakowskiej na pewno nie zabraknie! Trenerka opowie o treningu, zbilansowanej diecie oraz motywacji, ale to nie wszystko. Ponadto: jak poradzić sobie ze stresem i niepewnością w trudnym czasie. Jak wytrwać w noworocznych postanowieniach. Jak zapanować nad własnym umysłem. A także, co szykuje Ewa Chodakowska w 2021 roku.

Aby przyłączyć się do udziału w spotkaniu koniecznie należy się zapisać. W tej chwili zrobiło to już ponad 15 tysięcy osób a liczba uczestników wciąż rośnie!

Zapisy tu: https://be-diet.pl/Spotkanie_20_Grudnia