Ewa Błaszczyk odpiera zarzuty Najwyższej Izby Kontroli ws. Funduszu Sprawiedliwości. „To jakaś brednia”

Ewa Błaszczyk była gościem RMF FM, prowadzący rozmowę Krzysztof Ziemiec przypomniał, że „NIK w swoim raporcie mocno skrytykowała to wszystko, mówiąc, że nie do końca Fundusz Sprawiedliwości waszej fundacji i klinice się należy” – I że nie ma pewności, że będzie to dobrze wydatkowe – mówił dziennikarz.

– To jest jakaś brednia, przepraszam, dlatego że pół roku NIK siedział u nas w fundacji i odwracał naszą uwagę od tego, co powinniśmy robić, siedzieliśmy w papierach, no i wszystko w porządku, więc nie bardzo rozumiem tego rodzaju komentarz – odpowiedziała Błaszczyk.

Dziennikarz kontynuował i mówił: Resort sprawiedliwości tak się bronił, że ten fundusz został rzeczywiście wykorzystany tak, jak należy, ale podejrzenia jakieś są. Myśli pani, że mają jakieś podstawy czy nie? – No skoro sprawdzali i nic nie mają do powiedzenia, no to jak mogą mieć dalej? To muszą już chyba chcieć mieć – odpowiedziała Ewa Błaszczyk.