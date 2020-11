Eurowizja Junior 2020: Roksana Węgiel, Viki Gabor i Duncan Laurence w tercecie. Kto wystąpi w konkursie [LISTA UCZESTNIKÓW 29.11.2020]

Finał Eurowizji Junior 2020 w niedzielę, 29 listopada 2020 r., na antenie TVP.

Więcej informacji o konkursie na eurowizja.org

Laureat Konkursu Eurowizji 2019 Duncan Laurence wydał właśnie debiutancką płytę „Small Town Boy”. Premiera płyty 27.11.2020. Znany z Eurowizji 2019 Duncan Laurence miesiąc temu zaprezentował nowy singiel „Last Night” promujący jego debiutancki albumu „Small Town Boy”.

W całym procesie tworzenia albumu doświadczyłem niesamowitej wolności w muzyce. Pisałem, produkowałem i aranżowałem własne kawałki. Każda piosenka otwiera okno do mojego świata i opowiada część mojej historii. Tworzenie „Small Town Boy” pozwoliło mi dojrzeć, dowiedzieć się więcej o sobie i jakim chcę być muzykiem. To marzycielski, surowy materiał, wesołe zaproszenie do mojego świata – naprawdę wszystko, co wymarzyłem sobie na płytowy debiut.