Eurowizja 2021. Wyniki półfinałów. Kiedy finał? Fatalny wynik Rafała Brzozowskiego. Gdzie oglądać transmisję na żywo?

Eurowizja 2021. Wyniki półfinałów?

Konkurs Eurowizji podzielony jest na kilka etapów. We wtorek 18 maja rozpoczęły się półfinały. W pierwszym z nich spośród 16 wykonawców wybrano 10, którzy dostali się już do finału. Są to:

Norwegia

Izrael

Rosja

Azerbejdżan

Malta

Litwa

Cypr

Szwecja

Belgia

Ukraina

W drugim, który odbył się 20 maja, wystąpiło 17 wykonawców. Do finału awansowały następujące kraje:

Albania

Serbia

Bułgaria

Mołdawia

Portugalia

Islandia

San Marino

Grecja

Szwajcaria

Finlandia

Znamy już zatem pełną obsadę finałowego koncertu. Oprócz 20 państw, który wywalczyły sobie awans do finału, udział w koncercie zapewnione mają Niemcy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania i Włochy. Niestety w tym roku zabraknie w finale reprezentanta Polski. Rafał Brzozowski zaliczył słaby występ. Jego piosenka "The Ride" nie zdobyła serc publiczności i polski wokalista nie awansował do finału. Polak od początku nie był postrzegany jako faworyt konkursu, ale tak słaby wynik jest dużym rozczarowaniem.