Eurowizja 2021. Wyniki pierwszego półfinału. Kiedy finał? Polskę reprezentuje Rafał Brzozowski. Gdzie oglądać transmisję na żywo?

Liga Mistrzów. Zinedine Zidane przed rewanżem z Chelsea: Będziemy walczyć do ostatniego tchu

Liga Mistrzów. Już dziś wieczorem Real Madryt zmierzy się na wyjeździe z Chelsea w rewanżowym spotkaniu półfinałowym Ligi Mistrzów. Pierwsze starcie obu ekip zakończyło się remisem 1:1. - Wszyscy piłkarze, którzy są tu z nami, są gotowi do gry. Wszyscy. Ponadto czeka nas półfinał Ligi Mistrzów. Cokolwiek się wydarzy, będziemy walczyć do ostatniego tchu. Dlatego wierzę, że wszyscy piłkarze są gotowi do gry - powiedział Zinedine Zidane, trener Realu.