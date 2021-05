Eurowizja 2021: Czy Rafał Brzozowski z piosenką “The Ride” ma szansę na osiągnięcie sukcesu na miarę Edyty Górniak z 1994 r.?

Polacy czekają na sukces w Konkursie Eurowizji od czasu drugiego miejsca Edyty Górniak w 1994 r. Od tego momentu występy naszych artystów nie powalały na kolana publiczności telewizyjnej, by nie wspomnieć lat chudych w których nas tam w ogóle nie było. Czy tym razem się uda?

W 2020 r. konkurs Eurowizji się nie odbył. Impreza przegrała z koronawirusem. Alicja Szemplińska (Alicja), m.in. laureatka The Voice of Poland 2019, z piosenką “Empires”, w 2020 r. była gotowa na sukces. Skoro impreza się nie odbyła, wielu rodaków liczyło, że utalentowana i piękna Polka wystąpi w tym roku. W TVP, która jest organizatorem polskich eliminacji, wybrała Rafała Brzozowskiego, zresztą ku rozpaczy wielu fanów talentu Alicji. Eurowizyjne szaleństwo jest tak naprawdę multimedialnym widowiskiem telewizyjnym. Każdy z artystów ma tylko trzy minuty na pokazanie się widzom w innych krajach. Rafał Brzozowski dotarł do Rotterdamu z piosenką “The Ride”. Autorami songu są Szwedzi: Thomas Karlsson, Clara Rubensson, Johan Mauritzson i Joakim Övrenius. Próby w hali “Ahoy” w Rotterdamie zaczęły się już 10 maja 2021 r. Przygotowania do kilkuetapowej imprezy odbywają się pod specjalnym nadzorem. Każdy uczestnik co dwa dni przechodzi testy na koronawirusa, ekipy techniczne także.

Jak show to musi być także ekipa taneczna towarzysząca wokaliście. Choreografię powierzono znanemu i lubianemu u nas Agustinowi Equrolii. Viki Gabor, laureatka konkursu Eurowizja Junior 2019

Czy Polak ma szansę na sukces podobny do występu Edyty Górniak? Rafałowi Brzozowskiemu do współczesnego wizerunku osobowości telewizyjnej z “szansą na sukces” nie brakuje niczego. Jest przystojny, wysportowany, elokwentny, utalentowany, znany i popularny. Prezenter, konferansjer, wokalista, muzyk, artysta-celebryta ma już za sobą udział w The Voice of Poland w 2011 r. (pierwsza edycja), w Dancing With the Stars 2014 r. (też pierwsza edycja). Trzeba dodać, że jesienią 2021 r. Rafał Brzozowski ma być jurorem kolejnej edycji The Voice of Poland.

W 2017 r. Rafał Brzozowski zaliczył pierwsze podejście do Eurowizji (62. konkurs). W finale polskich eliminacji przegrał z Kasią Moś, która z piosenką “Flashlight” w finale zajęła 22 miejsce. Rafał Brzozowski zaprezentuje się publiczności w drugim półfinale (czwartek, 20 maja) obok przedstawicieli Austrii, Mołdawii, San Marino, Serbii, Islandii, Czech, Grecji, Estonii, Danii, Bułgarii, Szwajcarii, Finlandii, Litwy, Gruzji, Portugalii oraz Albanii. Jeśli przebrnie półfinał, obejrzymy Polaka w sobotę, 22 maja, wieczorem w finale. Oby.

Polska uczestniczy w Konkursie Piosenki Eurowizji od 1994. Od czasu debiutu za transmisję i przygotowania do konkursu w kraju odpowiada TVP. Najlepszym wynikiem naszego kraju w konkursie jest drugie miejsce zajęte przez wspomnianą Edytę Górniak z piosenką „To nie ja!” w finale konkursu w 1994 r. odbywającego się w Dublinie. Piosenkę skomponował Stanisław Syrewicz, tekst napisał Jacek Cygan. Podczas występu Polki nie obyło się bez zgrzytu. Edyta Górniak zaśpiewała fragment piosenki w języku angielskim, co tłumaczyła później bólem spowodowanym zapaleniem krtani, tchawicy i gardła. To wykonanie naruszyło ówczesny regulamin konkursu, który nakazywał uczestnikom śpiewanie wyłącznie w języku ojczystym. Protest wobec udziału Polski wyraziły delegacje z sześciu krajów. Ostatecznie Edyta Górniak została dopuszczona do występu w finale. Na szczęście dla samej artystki. Edyta Górniak za wykonanie zdobyła aż 166 punktów, w tym maksymalne noty (12 punktów) od komisji jurorskich z pięciu krajów, dzięki czemu zajęła drugie miejsce.

To nie koniec zgrzytów z udziałem Polaków podczas tamtej Eurowizji. Po finale konkursu w Dublinie Stanisław Syrewicz został oskarżony przez izraelskiego piosenkarza Joniego Nameriego o popełnienie plagiatu jego piosenki „A Man in Love” z 1987 r. Kompozytor odpierał zarzuty, tłumacząc, że melodię skomponował w 1984 r. dla zespołu amerykańskiego zespołu soft rockowego Chicago.

Pamiętny dla nas konkurs w Dublinie wygrali irlandczycy Paul Harrington and Charlie McGettigan z utworem “Rock 'n' Roll Kids”. Z nielicznymi wyjątkami, o których potem, Polacy zapisali się raczej średnio. Po finale 46. Konkursu Piosenki Eurowizji w Kopenhadze w 2001 r. tytuł najgorzej ubranego artysty otrzymał Andrzej Piaseczny, który rozpoczął swój występ wejściem na scenę w sztucznym futrze, zrzuconym w trakcie wykonania konkursowej piosenki „2 Long” (“Z kimś takim”). Utwór skomponował Robert Chojnacki, a słowa napisał Andrzej Piaseczny. Tłumaczeniem piosenki na język angielski zajął się John Porter. Mogło to się zdarzyć gdyż od 199 r. nie obowiązywała już zasada wykonywania utworu w języku ojczystym a w TVP zdecydowano, że Piaseczny wykona wersję angielską.

Zwycięzcą ostatniej Eurowizji został Duncan Laurence z piosenką “Arcade”, który w 2019 roku w Tel Avivie wywalczył zwycięstwo dla królestwa Niderlandów. Bogata historia Eurowizji rozpoczęła się w 1956 r. Wtedy były to zupełnie inne konkursy. Pierwszy Konkurs Piosenki Eurowizji odbył się w Lugano w Szwajcarii, 24 maja 1956 r. Twórcy Eurowizji zainspirowali się San Remo Festival. Konkurs Piosenki Eurowizji był przede wszystkim audycją radiową, chociaż niektóre kamery nagrywały konkurs dla nielicznych Europejczyków, którzy mieli wtedy telewizor. W Polsce w tamtym czasie mieliśmy zupełnie inne problemy. Każdy z siedmiu uczestniczących krajów - Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Szwajcaria i Holandia - przesłał po dwóch artystów. Piosenki konkursowe miały nie przekraczać trzech i pół minuty, a wykonawcom towarzyszyła orkiestra złożona z 24 muzyków. Co ciekawe w konkursie mogli brać udział wyłącznie artyści solowi. Grupy były zakazane - zasada ta została zniesiona dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku.

Zwycięską piosenką został utwór “Refrain” w wykonaniu Lys Assia ze Szwajcarii. Lys Assia (prawdziwe nazwisko Rosa Mina Schärer) reprezentowała Szwajcarię w kolejnych dwóch konkursach. Do eliminacji Lys Assia została zaproszona przez dwa kraje: Niemcy i Szwajcarię.W Niemczech nie poszło jej najlepiej, za to w Szwajcarii mając przygotowanych pięć utworów, wygrała preselekcję. W 2011 r. znów wyraziła chęć startu w konkursie ale bez powodzenia. Kolejne podejście pani Lys Assia zaliczyła w 2013 r. ale bez wielkiego sukcesu. Artystka zmarła w 2008 r. w Zurychu. Wygranie Konkursu Piosenki Eurowizji zapewniło międzynarodową karierę i rozgłos wielu wykonawcom. W 1974 r. finał konkursu wygrał szwedzki zespół ABBA z utworem „Waterloo. Dzięki temu Szwedzi stali się jedną z największych gwiazd muzyki rozrywkowej w historii. Konkurs w 1988 r. wygrała Céline Dion, reprezentantka Szwajcarii z utworem „Ne partez pas sans moi”. Ten występ także stał się trampoliną do wielkiej sławy choć już nie na miarę sukcesu grupy ABBA.

Nie zawsze trzeba wygrać konkurs, by stać się mega gwiazdą. Przykładem tego jest choćby Julio Iglesias, który w 1970 r. z debiutanckim singlem „Gwendolyne” podczas 15. konkursu zajął dopiero czwarte miejsce. Jednak występ w Amsterdamie był niewątpliwą przepustką do sławy i wielkich pieniędzy dla Hiszpana. Julio Iglesias tak jak ABBA należy do grona artystów z największą w historii sprzedażą płyt. Konkurs Piosenki Eurowizji jest najpopularniejszym z najdłużej trwających programów telewizyjnych na świecie. Należy też do jednego z najchętniej oglądanych niesportowych wydarzeń międzynarodowych na świecie. Widownia Eurowizji jest liczona w setkach milionów. Zatem potencjalnie stanowi darmową promocję i okazję do pokazania się światu.

Nie licząc sukcesu Edyty Górniak (2. miejsce w 1994 r.) czy występów Ich Troje z “Keine Grenzen” (7. miejsce w 2003 r.) i Michała Szpaka z “Colour of Your Life” (8. miejsce w 2016 r.) dotychczasowe wyniki naszych artystów nie są zbyt imponujące. W latach 2000, 2002 z powodu słabych wyników osiągniętych przez polskich reprezentantów nie zostaliśmy dopuszczeni do konkursu. W latach 2012 i 2013 także nie mieliśmy swojego reprezentanta na Eurowizję. Od 2014 r. Polska powróciła i rok rocznie wystawia najlepszych z najlepszych. W 2021 r. szansę na międzynarodową sławę ma Rafał Brzozowski, który wystąpi jako Rafał. Ma na to tylko sto osiemdziesiąt sekund. Trzymajmy za niego kciuki.