Europosłowie PiS skomentowali wyrok TSUE. Zwrócili uwagę na „nieprawne rozszerzanie traktatów unijnych”

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił w środę wniesione przez Polskę i Węgry skargi dotyczące mechanizmu warunkowości, który uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu UE od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego.

„Mechanizm ten został przyjęty na właściwej podstawie prawnej, zachowuje spójność z procedurą ustanowioną w art. 7 Traktatu UE i nie przekracza granic kompetencji przyznanych Unii Europejskiej, a także szanuje zasadę pewności prawa” – uznali sędziowie TSUE.

Zdaniem europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Beaty Mazurek, wyrok TSUE ograniczył wysokie oczekiwania, co do powiązania praworządności z wydatkowaniem krajów unijnych. – Trzeba jasno powiedzieć, że według wyroku TSUE, środki unijne będzie można zamrozić, gdy będą źle wydatkowane, co Polski nie dotyczy – dodała.

Z kolei europoseł Joachim Brudziński, komentując wyrok TSUE powiedział, że „państwa członkowskie są zobowiązane do przestrzegania traktatów”. – Polska wstąpiła do UE, by tych traktatów przestrzegać – mówił. Europoseł PiS podkreślił, że „wyrok TSUE traktujemy jako nieprawne rozszerzanie traktatów unijnych”. – Polska jest równoprawnym członkiem UE i chcemy zabiegać o środki, które Polsce i Polakom się należą – zaznaczył. Ponadto zauważył, że „Polska jest na szczycie państw jeżeli chodzi o transparentność wydatkowania środków unijnych”. – Inne państwa powinny brać przykład z Polski, a my będziemy twardo bronić interesów naszego kraju i obywateli – dodał.