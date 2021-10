Europosłowie opozycji: Mamy nadzieję, że Polacy szybciej zmienią rząd, niż unia wstrzyma środki europejskie

„Ta rezolucja będzie wynikiem spotkania europosłów z premierem. Jeśli szef polskiego rządu chciał wywołać emocje, to mu się udało” – komentował dla polskatimes.pl Jan Olbrycht.

W czasie wtorkowej debaty posłowie często podkreślali, że unia to nie jest sklep samoobsługowy, gdzie można brać tylko to, co się nam podoba, ale wspólnota oparta na zasadach. Parlament Europejski, aby tych zasad bronić jest gotowy pójść bardzo daleko. W projekcie rezolucji znajdują się stwierdzenia nie tylko krytykujące działania polskiego rządu, ale też odbierające kompetencje polskim instytucjom, na przykład Trybunałowi Konstytucyjnemu.

Rezolucje Parlamentu Europejskiego nie mają wiążącej mocy prawnej dla innych unijnych instytucji, ani dla państw członkowskich, ale wywierają istotną polityczną presję, szczególnie w kontekście Komisji Europejskiej. Co prawda tekst czwartkowej rezolucji ciągle jest dopracowywany, ale wydaje się pewnym, że będzie wezwanie do podjęcia wszelkich możliwych działań, aby przywrócić praworządności w Polsce. W praktyce oznacza to wstrzymanie środków europejskich dla Polski.