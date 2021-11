Europosłowie EKR: Żądanie zablokowania polskiego KPO to "czysta mściwość" Redakcja Warszawa

fot. pixabay

Współprzewodniczący grupy EKR Ryszard Legutko oraz Raffaele Fitto wysłali w środę list do szefowej Komisji Europejskiej, w którym sprzeciwiają się blokowaniu wypłaty środków dla Polski w ramach unijnego Funduszu Odbudowy. To odpowiedź na wtorkowy list pięciu frakcji Parlamentu Europejskiego do Ursuli von der Leyen, które domagają się, by Komisja powstrzymała się od zatwierdzenia polskiego KPO, dopóki nie zostaną spełnione wszystkie warunki unijnego rozporządzenia ws. Funduszu Odbudowy.