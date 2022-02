Europoseł Karol Karski: Najbardziej prorosyjskim rządem w Europie jest rząd Niemiec

W miniony weekend w Hiszpanii odbył się szczyt partii prawicowych i konserwatywnych. Wydarzenie, organizowane pod hasłem: "Obronić Europę", odbyło się z inicjatywy lidera hiszpańskiej partii Vox Santiago Abascala. Udział Mateusza Morawieckiego w spotkaniu w Madrycie był krytykowany przez opozycję, która określała je jako proputinowskie. Jeszcze przed jego rozpoczęciem odnosił się do niego Donald Tusk. Szef PO nazwał to wydarzenie "antyukraińską międzynarodówką" i stwierdził, że będzie to powtórka "ponurego spektaklu", który miał miejsce kilka tygodni temu w Warszawie, na którym spotkali się przywódcy "skrajnie prawicowych" partii europejskich.

„Diabeł ubrał się w ornat i na mszę ogonem dzwoni”

Na zarzuty te odpowiedział w rozmowie z serwisem DoRzeczy.pl Karol Karski. – Bardzo często jest tak, że osoby będące zwolennikami jakiejś formacji, próbują przykładać łatkę innym – stwierdził europoseł Prawa i Sprawiedliwości i podkreślił, że najbardziej prorosyjskim rządem w Europie jest rząd Niemiec.