Europejski Trybunał Praw Człowieka: Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego nie jest niezawisłym sądem

W poniedziałek Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił wyrok dotyczący Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego oraz Krajowej Rady Sądownictwa.

Trybunał zadecydował, że Polska musi podjąć szybkie działania, aby rozwiązać problem braku niezależności Krajowej Rady Sądownictwa oraz że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN nie jest "niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym przez prawo".

Oprócz tego ETPCz stwierdził, że wobec sędziów doszło do naruszenia artykułu 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli zostało naruszone prawo do rzetelnego procesu i orzekł, że Polska musi zapłacić sędziom, którzy wnieśli sprawę do Trybunału, po 15 tysięcy euro.

Chodzi o sprawę dwóch sędziów: Moniki Dolińskiej-Ficek i Artura Ozimka, którzy w 2017 i 2018 roku starali się o awanse sędziowskie. Jednak nowa KRS jednak negatywne rekomendacje. Sędziowie odwołali się od tej decyzji do Sądu Najwyższego, jednak Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych ich skargi odrzuciła.