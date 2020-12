Europejski Bank Centralny: SIA i Colt zapewnią jednolity punkt dostępu do infrastruktur rynkowych Eurosystemu

Projekt ESMIG umożliwi wszystkim uczestnikom europejskiego systemu finansowego (bankom centralnym i komercyjnym, centralnym depozytariuszom, automatycznym izbom rozliczeniowym i innym dostawcom usług płatniczych) dostęp do platform udostępnianych przez Eurosystem do rozrachunku płatności wysokokwotowych TARGET2, usług rozliczania płatności natychmiastowych TIPS, platformy rozrachunku papierów wartościowych TARGET2-Securities (T2S), systemu zarządzania zabezpieczeniami Eurosystemu (ECMS) oraz w przyszłości innych nowych usług i aplikacji, bezpośrednio przez ESMIG.

EBC już zaczął wykorzystywać infrastrukturę sieciową SIA i Colt do testowania operacji z innymi, większymi bankami centralnymi. SIA zapewnia również wyspecjalizowane rozwiązanie do przetwarzania wszystkich komunikatów w celu ułatwienia integracji oprogramowania użytkowego EBC z jednolitym interfejsem dostępowym ESMIG.

– Jesteśmy zaszczyceni, że Europejski Bank Centralny wybrał SIA i naszego partnera, Colt Technology Services, do zapewnienia dostępu do infrastruktur rynku finansowego o strategicznym znaczeniu dla całej strefy euro. Ten nowy, nadzwyczajny, międzynarodowy sukces, oznacza dalsze uznanie absolutnej niezawodności, solidności i bezpieczeństwa naszej infrastruktury i usług technologicznych, które obecnie wspierają inicjatywy modernizacyjne około 20 banków centralnych na całym świecie – powiedział Nicola Cordone, CEO SIA.

– To ogromne szczęście, że możemy współpracować przy tak ważnym projekcie dla Europejskiego Banku Centralnego, jednego z największych banków na świecie. Jesteśmy dumni, że zostaliśmy wybrani razem z naszym partnerem SIA do świadczenia usług łączności do platformy ESMIG i tym samym pozwolić EBC skupić się na celach instytucjonalnych, zamiast na infrastrukturze technicznej. Jest to kolejne potwierdzenie dobrej opinii, jaką Colt wypracował przez lata dzięki licznym inwestycjom zarówno w technologię, jak i zasoby ludzkie na całym świecie – skomentowała Paula Cogan, wiceprezes ds. sprzedaży, marketingu i zarządzania relacjami z klientami w Colt Technology Services.