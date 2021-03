Europejska Agencja Leków (EMA): szczepionka przeciwko koronawirusowi firmy AstraZeneca jest bezpieczna

Nieco wcześniej tego samego dnia podobną opinię wyraził brytyjski regulator zajmujący się wprowadzaniem leków na rynek. Potwierdził on, że ludzie powinni nadal otrzymywać szczepionkę COVID-19 AstraZeneca.

W Europie podano 17 milionów dawek tej szczepionki, w Wielkiej Brytanii 11 milionów. W Europie stwierdzono około 40 przypadków zakrzepu krwi i kilka zgonów po podaniu AZ, nie stwierdzono jednak, by wpływ na to miała szczepionka firmy AstraZeneca.

Po zawieszeniu przez niektóre kraje szczepionki COVID-19 AstraZeneca w związku z podejrzeniem zakrzepów krwi, MHRA potwierdza, że korzyści szczepionki w zapobieganiu COVID-19 znacznie przewyższają ryzyko wystąpienia powikłań po jej przyjęciu.

Dziś brytyjski organ regulacyjny, po rygorystycznym przeglądzie naukowym wszystkich dostępnych danych, powiedział, że dostępne dowody nie sugerują, że skrzepy krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) są wywoływane przez szczepionkę Vaccine AstraZeneca. Jest to następstwem szczegółowego przeglądu zgłoszonych przypadków, a także danych z przyjęć do szpitala i dokumentacji lekarza rodzinnego. Zostało to potwierdzone przez niezależną grupę doradczą rządu, Komisję ds. Leków dla Ludzi, której eksperci naukowcy i klinicyści również dokonali przeglądu dostępnych danych.