Europejczycy mają już dość blokad. Władze: przestrzegajcie ograniczeń, to będziecie mieli normalne święta

Natomiast irlandzki premier Micheal Martin ogłosił blokadę praktycznie całego kraju, jak to miało miejsce w marcu: mniej ważne sklepy będą zamknięte, restauracje sprzedają jedzenie tylko na wynos, ludzie muszą przebywać w promieniu pięciu kilometrów od swoich domów, a odwiedzanie innych gospodarstw domowych jest zabronione. Szkoły, sektor budowlany i zakłady produkcyjne pozostaną otwarte. Martin obiecuje, że jeśli ludzie będą przestrzegać ograniczeń, które będą obowiązywać do 1 grudnia, kraj będzie mógł obchodzić Boże Narodzenie "w znaczący sposób".

Rząd premiera Borisa Johnsona przyjął trzypoziomowy system zagrożeń dla Anglii. W najwyższym poziomie puby są zamknięte, a ludzie nie mogą spotykać się z najbliższymi. Do tej pory tylko regiony Liverpoolu i Lancashire w północno-zachodniej Anglii trafiły do najwyższego poziomu. Pobliski Wielki Manchester z 3 milionami mieszkańców, domaga się większego wsparcia dla pracowników i firm dotkniętych ograniczeniami.

Z kolei portugalski rząd chciał, aby aplikacja na smartfonach do śledzenia COVID-19 była obowiązkowa, ale szerokie oburzenie zmusiło go do wycofania się z tego pomysłu. Inicjatywę krytykowano jako niewykonalną i niekonstytucyjną. Premier Antonio Costa zapowiedział, że sprawa wymaga jeszcze dalszej debaty. Wszystko wskazuje na to, że w piątek parlament wprowadzi obowiązek noszenia masek na zewnątrz.

Wzrost zakażeń na Węgrzech (rekordowe 38 zgonów we wtorek) sprawiło, że rząd odwołał większość wydarzeń zaplanowanych na 23 października i wezwał lokalne gminy do pójścia w jego ślady. Odwołano Bożonarodzeniowy Jarmark w stolicy, jeden z największych i najczęściej odwiedzanych w Europie Środkowo-Wschodniej.

W obliczu rekordowego wzrostu liczby zakażeń Czechy powracają do przepisu, który pomógł powstrzymać pandemię wiosną. Minister zdrowia Roman Prymula mówi, że maski na twarz będą obowiązkowe na zewnątrz od środy. - Im zimniejsza pogoda, tym ważniejsze jest posiadanie maski na twarz na zewnątrz - wyjaśnia Prymula.