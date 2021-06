Europa zachwycona Lewym! "Szwecja kontra Lewandowski 3:2"

"Cholera, co za bramka" - napisał na Twitterze Romelu Lukaku po pierwszym golu Roberta Lewandowskiego. Snajper Belgii był zachwycony indywidualną akcją piłkarza Bayernu Monachium i postanowił publicznie go docenić. Obaj napastnicy mają po trzy trafienia w turnieju, ale to Big Rom gra dalej.