Euro plan na weekend: Pierwszy hit turnieju i powtórka z eliminacji

W sobotę o godzinie 15. zostanie dokończona pierwsza kolejka grupy A, a Walia i Szwajcaria zagrają na Olympic Stadium w Baku. Wyspiarze podchodzą do turnieju z dużymi nadziejami, podobnie jak my wspominając francuskie Euro 2016. Nad Sekwaną Smoki zadziwiły przecież świat i dobrnęły do półfinału. Czy zdołają powtórzyć ten wynik? To na pewno zależy od dobrego starcia ze Szwajcarią, którą bukmacherzy uznają za faworyta.

Trzy godziny później trzeba teleportować się o ponad 4 tysiące kilometrów, bo na Parken Stadium w Kopenhadze Dania zmierzy się z Finlandią. Tu zdecydowanym faworytem będą podopieczni Kaspera Hjulmanda, którzy nie dość, że zagrają u siebie, to turniej rozpoczną z jednym z najsłabszych przeciwników w stawce. Dania jest wymieniana jako jeden z „czarnych koni” rozgrywek, więc teoretycznie nie powinna mieć problemu z zespołem, z którym jeszcze nigdy nie przegrała.