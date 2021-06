Euro 2020. Włochy po raz 11. z rzędu, Szwajcaria musi czekać

Trzy mecze, dziewięć punktów, siedem goli strzelonych i zero straconych - tak prezentuje się faza grupowa w wykonaniu Włochów. W niedzielę zespół Roberto Manciniego wygrał swoje jedenaste spotkanie z rzędu i to jedenaste z czystym kontem. Przeciwko Walii Mancini postawił na trochę inny skład niż dotychczas, pozwalając odpocząć Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Nicolo Barelli, Leonardo Spinazzoli i bohaterowi starcia ze Szwajcarią Manuelowi Locatelliemu. Spotkanie opuścił również Giorgio Chiellini, który walczy z kontuzją mięśnia. W wyjściowym składzie zobaczyliśmy za to np. Marco Verrattiego, dla którego był to pierwszy mecz od kontuzji, a w 89. minucie na boisku pojawił się rezerwowy bramkarz Salvatore Sirigu.

Pomocnik PSG może zaliczyć powrót do kadry za udany, bowiem to po jego podaniu w 39. minucie do siatki trafił Matteo Pessina. W 55. minucie jakiekolwiek szanse Walii pogrzebał Ethan Ampadu. Za ostre wejście w nogi Federico Bernadeschiego obejrzał czerwoną kartkę.