Euro 2020 w liczbach: pieniądze, rekordy i statystyki mistrzostw

PIŁKA NOŻNA. W piątek startują opóźnione o rok finały UEFA Euro 2020. Poniżej postanowiliśmy je „ugryźć” od innej strony: liczb, rekordów i ciekawych statystyk. W annałach mistrzostw Europy będzie mógł się zapisać też jeden młody Polak - i nie, nie chodzi o „dziadka” Roberta Lewandowskiego.

2 - To iczba reprezentacji, które zagrają w mistrzostwach Europy po raz pierwszy. 2021 rok będzie historyczny dla Finlandii i Macedonii Północnej. W zeszłym roku reprezentacja Jerzego Brzęczka ograła Finów aż 5:1, ale to nie umniejsza ich awansu, bowiem zostawili za sobą m.in. Bośnię i Hercegowinę oraz Grecję. To będzie pierwszy wielki turniej dla takich piłkarzy, jak Lukas Hradecky i Teemu Pukki. Macedonia natomiast zajęła trzecie miejsce w „polskiej” grupie, a nastepnie ograła w barażach Gruzję. To będzie również pierwszy i zapewne ostatni wielki turniej dla napastnika Gorana Pandeva. Dwa to również liczba goli Roberta Lewandowskiego w finałach Euro (2012 z Grecją i 2016 z Portugalią). W finałach mistrzostw świata liczba goli „Lewego” wynosi, niestety - zero. 3 - Tyle goli ma najlepszy strzelec reprezentacji Polski w finałach mistrzostw Europy, Jakub Błaszczykowski. Na listę strzelców wpisał się raz w 2012 roku (mecz fazy grupowej z Rosją) i dwa razy na Euro 2016 (spotkanie fazy grupowej z Irlandią Północną i mecz 1/8 finału ze Szwajcarią). W 2021 roku jednak go zabraknie.

Trzy to także liczba triumfów gospodarzy w turniejach finałowych. Ta sztuka udała się Hiszpanii (1964 rok), Włochom (1968) i Francji (1984). W tym roku turniej ma więcej organizatorów, o czym za chwilę. Trzy to również liczba drużyn, którym udało się chociaż raz zakwalifikować na Euro, ale nie wygrały nawet meczu (Austria, Słowenia, Łotwa) oraz rekordu reprezentacji Polski pod względem wyjazdów zawodników na Euro, który należy do Łukasz Piszczka i Jaku-ba Wawrzyniaka (2008, 2012 i 2016 r.). 4 - W tylu turniejach wystąpili rekordziści mistrzostw Europy, których jest aż 17. W tym roku ten rekord powinien pobić Cristiano Ronaldo, który zagra w swoim piątym Euro. Do Portugalczyka mógł dołączyć Zlatan Ibrahimović, ale kontuzja pokrzyżowała plany napastnika Milanu. Cztery to również liczba przedstawiająca, ile razy biało-czerwoni zagrali w mistrzostwach Europy - nieprzerwanie od 2008 roku.

8 - kilogramów waży puchar Henriego Delaunaya, który zostanie podniesiony przez kapitana mistrzów Europy. Trofeum nazwano na cześć pierwszego sekretarza generalnego UEFA, który zmarł pięć lat przed debiutem rozgrywek w 1960 roku. W 2008 roku przed turniejem w Austrii i Szwajcarii trofeum przeszło „lifting” - powodem był mało imponujący wygląd względem innych europejskich trofeów. Finalnie puchar Henriego Delaunaya waży 8 kilogramów i ma 60 centymetrów wysokości. Osiem to również rekord reprezentacji Polski pod względem występów na Euro. Tyle razy na boisko udało się wyjść Robertowi Lewandowskiemu, Jakubowi Błaszczykowskiemu i Łukaszowi Piszczkowi. 9 - Tyle goli na koncie mają dwaj najlepsi strzelcy mistrzostw Europy w historii: Michel Platini i Cristiano Ronaldo. Francuz dokonał tej sztuki, grając w zaledwie pięciu meczach na jednym turnieju, Euro 1984, w którym poprowadził Tricolores do wygranej w finale. Platini ustrzelił hat-tricka w dwóch meczach grupowych z rzędu, a w ostatnim spotkaniu dał prowadzenie swojej reprezentacji. Portugalczyk potrzebował do wyrównania rekordu aż czterech turniejów i 21 spotkań, co tylko podnosi wagę wyczynu skorumpowanego działacza. Ronaldo będzie miał kapitalną szansę na pobicie rekordu i wręcz byłoby to zaskoczeniem, gdyby tego nie zrobił. Natomiast 9 goli Platiniego jest również rekordem pod względem zdobytych goli na jednym turnieju.

11 - Tyle krajów zorganizuje UEFA Euro 2020. Do tej pory nie zdarzyło się, by więcej niż dwa kraje były gospodarzami turnieju: 2000 Holandia i Belgia, 2008 Austria i Szwajcaria oraz 2012 Polska i Ukrainia. Tego lata mecze odbędą się w Londynie, Glasgow, Sewilli, Amsterdamie, Rzymie, Monachium, Kopenhadze, Budapeszcie, Bukareszcie, Sankt Petersburgu i Baku. Siedem krajów i sześć miast zrobi to po raz pierwszy. Największym stadionem jest oczywiście angielskie Wembley (90 000 kibiców), a najmniejszym Parken Stadium (38 000) w Danii.

18 - Dokładnie 18 lat i 71 dni - w takim wieku w mistrzostwach Europy w Polsce i na Ukrainie zadebiutował Holender Jetro Willems. Na tegoroczny turniej pojedzie dwóch zawodników z szansą na pobicie tego rekordu: Anglik Jude Bellingham i Polak Kacper Kozłowski. Powołany przez Paulo Sousę zawodnik jest młodszy od piłkarza Borussii Dortmund i w dniu meczu Polski ze Słowacją będzie miał 17 lat i 250 dni. Obaj panowie mogą również pobić rekord najmłodszego strzelca na Euro. Ten należy do Szwajcara Johana Vonlanthena, który trafił do siatki przeciwko Francji w 2008 roku w wieku 18 lat i 141 dni.

24 - Tyle zespołów weźmie udział w Euro 2020. To po raz drugi, po Euro 2016, kiedy turniej jest rozgrywany w takim gronie. W pierwszym turnieju zagrało 17 zespołów, na kolejnym 29, a w 1968 roku rekordowe 31 (przy czym w latach 1960-1976 w ścisłych finałach ME grały tylko 4 zespoły). W 1980 roku nastąpiła zmiana na 8 zespołów, a w 1996 r. na 16. 33 - To liczba reprezentacji, które zagrały na chociaż jednym turnieju finałowym. Najwięcej razy udało się to Niemcom, którzy zagrali we wszystkich 12 imprezach. Dziesięciokrotnie ta sztuka uda-ła się Hiszpanom, a jedenastokrotnie Rosjanom. 53 - Tyle lat minęło od ostatniego triumfu Włochów w mistrzostwach Europy. Żaden ubiegły zwycięzca nie musiał czekać aż tak długo - poprzednia najdłuższa passa należała do Hiszpanów, którzy czekali na powtórkę z rozrywki 44 lata (1964-2008). Azzurri ostatni raz podnieśli puchar Henriego Delaunaya w 1968 roku, kiedy to pokonali w dwumeczu Jugosławię. Włosi mieli swoje szanse, a konkretnie w 2000 i 2012 roku. Wpierwszym przypadku przegrali w druzgocący sposób, tracąc bramkę w końcówce meczu, a następnie w dogrywce wygraną Francji zapewnił złotym golem David Trezeguet. W drugim, w Kijowie, Hiszpanie sprawili im bęcki, wygrywając 4:1, i jednocześnie sprawili, że Mario Balotelli zniknął z powierzchni Ziemi na jeden dzień.

61 - lat temu odbyły się premierowe mistrzostwa Europy. Turniej rozegrano w 1960 roku we Francji, a w finale Związek Radziecki pokonał Jugosławię. Udział wzięło 17 zespołów, ale kilku gigantów zabrakło - w tym RFN, Anglii czy Włochów. 286 - Tyle meczów ro-zegrano podczas wszystkich dotychczasowych mistrzostw Europy. Łącznie w tych spotkaniach padło 688 bramek (2,4 na mecz) i 73 z nich zakończyły się remisem. Najwięcej meczów i zwycięstw mają Niemcy - odpowiednio 49 i 26. Najwięcej remisów mają Włosi (16), a porażek Rosjanie (14). Niemcy mają też największą liczbę goli strzelonych (72), straconych (48) i punktów ogółem (79). Osiem reprezentacji zagrało w turnieju finałowym tylko raz (Walia, Islandia, Słowenia, Słowacja, Irlandia Północna, Albania, Łotwa i Norwegia). 90 000 - kibiców ma obejrzeć na Wembley mecze półfinałowe i finał Euro 2020. Niestety, przez golabalną pandemię wszystko się może zmienić i zapewnienia UEFA nie należy traktować za pewne. Jej zdaniem jedynym miastem, które jest w tym momencie gotowe na wypełnienie stadionu, pozostaje Budapeszt. Londyn ma ograniczenie do 25 procent na pierwsze trzy mecze grupowe. W pozostałych miastach: Sankt Petersburg (50 proc.), Amsterdam, Bukareszt, Kopenhaga, Glasgow, Rzym i Sewilla (między 25 a 40 proc.). Przez ograniczenia UEFA Euro 2020 może zostać również turniejem z najmniejszą frekwencją na trybunach - dotychczas najgorszą popularnością cieszyła się edycja z 1960 roku, kiedy mecze średnio oglądało 19 740 kibiców. Jeśli zapewnienia UEFA się sprawdzą, to 90 tysięcy na Wembley może również ustanowić rekord frekwencji na jednym meczu.

700 000 - złotych dostali Grzegorz Krychowiak i Piotr Zieliński za udział w eliminacjach do Euro 2o20. To dwie największe premie w polskiej kadrze, ale uwarunkowane są czasem spędzonym na boisku - obaj mieli go najwięcej. Polacy mogą też dostać kolejne pieniądze, w zależności od tego, jak wypadną na turnieju. Za awans do 1/8 finału PZPN przeznaczy 20 proc. nagrody od UEFA na premie dla swoich piłkarzy. Za ćwierćfinał „utarg” wzrasta do 30 proc, za półfinał 35 proc., a za finał do 40. Łącznie polscy piłkarze mogą w postaci premii zarobić 22 mln złotych do podziału - czego im bardzo życzymy, bo kto by nie chciał zobaczyć biało-czerwonych w finale Euro?

371 000 000 - euro przeznaczyła UEFA na tegoroczną pulę nagród. Cztery lata temu każdy uczestnik otrzymał 8 milionów euro za sam udział, natomiast w tym 9,5 mln. Dodatkowo reprezentacje mogą zarobić dla swojego związku po 1,5 mln euro za każde zwycięstwo w fazie grupowej i 750 000 za remis. Następnie za awans do 1/8 finału 2 mln euro, do ćwierćfinału 3,25 mln, do półfinału 5 mln, do finału 7 mln i ostateczny zwycięzca 10 mln euro. Dla przykładu w 1992 roku na turnieju w Szwecji pula nagród wyniosła 41 mln euro. To jednak „mało”, jeśli spojrzymy, że np. w 2012 roku turniej w Polsce i na Ukrainie wygenerował 1,3 milarda euro przychodu, a cztery lata później we Francji 1,9 mld. Estymacje na ten rok wynoszą 2,5 mld euro.

