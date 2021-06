EURO 2020 [TERMINARZ] Kiedy rozpoczynają się Mistrzostwa Europy? Kiedy mecze Polaków na Euro 2020?

EURO 2020. Wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Europy. Będzie to bardzo wyczekiwany turniej, bo z powodu pandemii koronawirusa, został on przesunięty na 2021 rok. Kiedy rozpoczyna się Euro 2020? Kiedy swoje mecze będzie rozgrywała reprezentacja Polski?

EURO 2020 Pierwotnie mistrzostwa Europy 2020 miały zostać rozegrane w dniach od 12 czerwca do 12 lipca 2020. Jednak z powodu pandemii zapadła decyzja o przeniesieniu turnieju na 2021 rok. Mimo to oficjalnie wciąż jest to Euro 2020. Mecze będą rozgrywane w dniach 11 czerwca - 11 lipca. Wśród drużyn, które wystąpią na turnieju jest także reprezentacja Polski. Tytułu najlepszej ekipy na Starym Kontynencie broni z kolei Portugalia.

Mecze Euro 2020 zostaną rozegrane na 11 stadionach w 11 państwach Europy. Poniżej znajdziecie listę miast-gospodarzy wraz z nazwami obiektów i ich pojemnością. EURO 2020 MIASTA GOSPODARZE Baku - Stadion Olimpijski w Baku (68 700 miejsc)

Kopenhaga - Parken (38 065 miejsc)

Londyn - Stadion Wembley (90 000 miejsc)

Monachium - Allianz Arena (75 000 miejsc)

Budapeszt - Puskás Aréna (68 000 miejsc)

Rzym - Stadio Olimpico (72 698 miejsc)

Amsterdam - Johan Cruyff ArenA (56 000 miejsc)

Bukareszt - Arena Narodowa (55 600 miejsc)

Petersburg - Stadion Kriestowskij (67 000 miejsc)

Glasgow - Hampden Park (52 063 miejsc)

Sewilla - Estadio la Cartuja (57 619 miejsc)

EURO 2020 GRUPY: W mistrzostwach Europy biorą udział 24 drużyny. Zostały one podzielone na sześć grup. Do kolejnej rundy awansują dwie najlepsze ekipy z każdej grupy. Reprezentacja Polski trafiła do grupy E, a jej rywalami będą piłkarze Hiszpanii, Szwecji i Słowacji. Pierwsze miejsce wydaje się być zarezerwowane dla reprezentacji Hiszpanii. "Biało-czerwoni" na pewno są w stanie zająć w tej grupie drugie miejsce i przedłużyć swój udział na Euro 2020.

GRUPA A: Turcja, Włochy, Walia, Szwajcaria

GRUPA B: Dania, Finlandia, Belgia, Rosja

GRUPA C: Holandia, Ukraina, Austria, Macedonia Płn

GRUPA D: Anglia, Chorwacja, Szkocja, Czechy

GRUPA E: Hiszpania, Szwecja, Polska, Słowacja

GRUPA F: Węgry, Portugalia, Francja, Niemcy Gdzie zagrają Polacy? Pierwotnie na liście miast-gospodarzy, zamiast był Dublin i Bilbao. To właśnie tam miała swoje mecze rozgrywać kadra Polski. Nastąpiła jednak zmiana i te miasta zostały zastąpione przez Petersburg i Sewillę.

TERMINARZ EURO 2020 MECZE GRUPY A

piątek, 11 czerwca

Turcja – Włochy (Rzym, godz. 21.00)

sobota, 12 czerwca

Walia – Szwajcaria (Baku, 15.00)

środa, 16 czerwca

Turcja – Walia (Baku, 18.00)

Włochy – Szwajcaria (Rzym, 21.00)

niedziela, 20 czerwca

Szwajcaria – Turcja (Baku, 18.00)

Włochy – Walia (Rzym, 18.00)

MECZE GRUPY B:

sobota, 12 czerwca

Dania – Finlandia (Kopenhaga, 18.00)

Belgia – Rosja (Petersburg, 21.00)

środa, 16 czerwca

Finlandia – Rosja (Petersburg, 15.00)

czwartek, 17 czerwca

Dania – Belgia (Kopenhaga, 18.00)

poniedziałek, 21 czerwca

Rosja – Dania (Kopenhaga, 21.00)

Finlandia – Belgia (Petersburg, 21.00) MECZE GRUPY C:

niedziela, 13 czerwca

Austria – Macedonia Północna (Bukareszt, 18.00)

Holandia – Ukraina (Amsterdam, 21.00)

czwartek, 17 czerwca

Ukraina – Macedonia Północna (Bukareszt, 15.00)

Holandia – Austria (Amsterdam, 21.00)

poniedziałek, 21 czerwca

Macedonia Północna - Holandia (Amsterdam, 18.00)

Ukraina – Austria (Bukareszt, 18.00)

MECZE GRUPY D:

niedziela, 13 czerwca

Anglia – Chorwacja (Londyn, 15.00)

poniedziałek, 14 czerwca

Szkocja – Czechy (Glasgow, 15.00)

piątek, 18 czerwca

Chorwacja – Czechy (Glasgow, 18.00)

Anglia – Szkocja (Londyn, 21.00)

wtorek, 22 czerwca

Chorwacja – Szkocja (Glasgow, 21.00)

Czechy – Anglia (Londyn, 21.00)

MECZE GRUPY E:

poniedziałek, 14 czerwca

Polska – Słowacja (Petersburg, 18.00)

Hiszpania – Szwecja (Sewilla, 21.00)

piątek, 18 czerwca

Szwecja – Słowacja (Petersburg, 15.00)

sobota, 19 czerwca

Hiszpania – Polska (Sewilla, 21.00)

środa, 23 czerwca

Słowacja – Hiszpania (Sewilla, 18.00)

Szwecja – Polska (Petersburg, 18.00) 1/8 FINAŁU EURO 2020: sobota, 26 czerwca

1. 2A – 2B (18:00, Amsterdam)

2. 1A – 2C (21:00, Londyn)

niedziela, 27 czerwca

3. 1B – 3A/3D/3E/3F (21:00, Sewilla)

4. 1C – 3D/3E/3F (18:00, Budapeszt)

poniedziałek, 28 czerwca

5. 2D – 2E (18:00, Kopenhaga)

6. 1F – 3A/3B/3C (21:00, Bukareszt)

wtorek, 29 czerwca

7. 1E – 3A/3B/3C/3D (21:00, Glasgow)

8. 1D – 2F (18:00, Londyn)

ĆWIERĆFINAŁY EURO 2020: piątek, 2 lipca

I. zwycięzca 6 – zwycięzca 5 (18:00, Petersburg)

II. zwycięzca 3 – zwycięzca 2 (21:00, Monachium)

sobota, 3 lipca

III. zwycięzca 7 – zwycięzca 8 (21:00, Rzym)

IV. zwycięzca 4 – zwycięzca 1 (18:00, Baku)

PÓŁFINAŁY EURO 2020: wtorek, 6 lipca

zwycięzca I – zwycięzca II (21:00, Londyn)

środa, 7 lipca

zwycięzca IV – zwycięzca III (21:00, Londyn)

FINAŁ EURO 2020: niedziela, 11 lipca (21:00, Londyn)

Euro 2020. Gdzie oglądać mecze? Mistrzostwa Europy to zawsze wielkie wydarzenie sportowe. Kibice z całego świata będą śledzić rywalizację o tytuł najlepszej drużyny na Starym Kontynencie. W Polsce piłka nożna to zdecydowanie sport numer jeden. Każdy mecz, nie tylko z udziałem "biało-czerwonych", będą śledzić setki tysięcy kibiców. Gdzie będą transmitowane mecze Euro 2020? Spotkania będzie można śledzić w TVP 1, TVP 2, TVP Sport, TVP 4K, na stronie TVPSPORT.PL, w aplikacji mobilnej oraz w usłudze telewizji hybrydowej. Łącznie podczas Euro 2020 zostanie rozegranych aż 51 spotkań. Będzie to prawdziwa piłkarska uczta.

