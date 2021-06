EURO 2020: Terminarz, grupy, wyniki na żywo, tabele. Kiedy mecze Polaków? Rozpoczynają się piłkarskie Mistrzostwa Europy!

EURO 2020. Wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Europy. Będzie to bardzo wyczekiwany turniej, bo z powodu pandemii koronawirusa, został on przesunięty na 2021 rok. Kiedy rozpoczyna się Euro 2020? Kiedy swoje mecze będzie rozgrywała reprezentacja Polski?

EURO 2020 Pierwotnie mistrzostwa Europy 2020 miały zostać rozegrane w dniach od 12 czerwca do 12 lipca 2020. Jednak z powodu pandemii zapadła decyzja o przeniesieniu turnieju na 2021 rok. Mimo to oficjalnie wciąż jest to Euro 2020. Mecze będą rozgrywane w dniach 11 czerwca - 11 lipca. Wśród drużyn, które wystąpią na turnieju jest także reprezentacja Polski. Tytułu najlepszej ekipy na Starym Kontynencie broni z kolei Portugalia. Kadra Polski na EURO 2020 BRAMKARZE Łukasz Fabiański

Łukasz Skorupski

Wojciech Szczęsny OBROŃCY Jan Bednarek

Bartosz Bereszyński

Paweł Dawidowicz

Kamil Glik

Michał Helik

Tomasz Kędziora

Kamil Piątkowski

Tymoteusz Puchacz

Maciej Rybus POMOCNICY Przemysław Frankowski

Kamil Jóźwiak

Mateusz Klich

Kacper Kozłowski

Grzegorz Krychowiak

Karol Linetty

Jakub Moder

Przemysław Płacheta

Piotr Zieliński NAPASTNICY Dawid Kownacki

Robert Lewandowski

Karol Świderski

Jakub Świerczok LISTA REZERWOWYCH Rafał Augustyniak

Kamil Grosicki

Robert Gumny

Sebastian Szymański

Pierwotnie na liście powołanych byli jeszcze Krzysztof Piątek i Arkadiusz Milik. Niestety obaj napastnicy zostali wyeliminowani z turnieju przez kontuzje. Paulo Sousa, co zaskoczyło wielu kibiców i specjalistów, nie zdecydował się na powołani nikogo w zastępstwie za Milika.

Mecze Euro 2020 zostaną rozegrane na 11 stadionach w 11 państwach Europy. Poniżej znajdziecie listę miast-gospodarzy wraz z nazwami obiektów i ich pojemnością. EURO 2020 MIASTA GOSPODARZE Baku - Stadion Olimpijski w Baku (68 700 miejsc)

Kopenhaga - Parken (38 065 miejsc)

Londyn - Stadion Wembley (90 000 miejsc)

Monachium - Allianz Arena (75 000 miejsc)

Budapeszt - Puskás Aréna (68 000 miejsc)

Rzym - Stadio Olimpico (72 698 miejsc)

Amsterdam - Johan Cruyff ArenA (56 000 miejsc)

Bukareszt - Arena Narodowa (55 600 miejsc)

Petersburg - Stadion Kriestowskij (67 000 miejsc)

Glasgow - Hampden Park (52 063 miejsc)

Sewilla - Estadio la Cartuja (57 619 miejsc)

EURO 2020 GRUPY: W mistrzostwach Europy biorą udział 24 drużyny. Zostały one podzielone na sześć grup. Do kolejnej rundy awansują dwie najlepsze ekipy z każdej grupy. Reprezentacja Polski trafiła do grupy E, a jej rywalami będą piłkarze Hiszpanii, Szwecji i Słowacji. Pierwsze miejsce wydaje się być zarezerwowane dla reprezentacji Hiszpanii. "Biało-czerwoni" na pewno są w stanie zająć w tej grupie drugie miejsce i przedłużyć swój udział na Euro 2020.

GRUPA A: Turcja, Włochy, Walia, Szwajcaria

GRUPA B: Dania, Finlandia, Belgia, Rosja

GRUPA C: Holandia, Ukraina, Austria, Macedonia Płn

GRUPA D: Anglia, Chorwacja, Szkocja, Czechy

GRUPA E: Hiszpania, Szwecja, Polska, Słowacja

GRUPA F: Węgry, Portugalia, Francja, Niemcy Gdzie zagrają Polacy? Pierwotnie na liście miast-gospodarzy, zamiast był Dublin i Bilbao. To właśnie tam miała swoje mecze rozgrywać kadra Polski. Nastąpiła jednak zmiana i te miasta zostały zastąpione przez Petersburg i Sewillę.

TERMINARZ EURO 2020 11 czerwca (piątek)

Grupa A: Turcja – Włochy – godz. 21:00, Rzym 12 czerwca (sobota)

Grupa A: Walia – Szwajcaria – godz. 15:00, Baku

Grupa B: Dania – Finlandia – godz. 18:00, Kopenhaga

Grupa B: Belgia – Rosja, godz. 21:00, Sankt Petersburg

13 czerwca (niedziela)

Grupa D: Anglia – Chorwacja, godz. 15:00, Londyn

Grupa C: Austria – Macedonia Północna, godz. 18:00, Bukareszt

Grupa C: Holandia – Ukraina, godz. 21:00, Amsterdam 14 czerwca (poniedziałek)

Grupa D: Szkocja – Czechy, godz. 15:00, Glasgow

Grupa E: Polska – Słowacja, godz. 18:00, Dublin

Grupa E: Hiszpania – Szwecja, godz. 21:00, Bilbao

15 czerwca (wtorek)

Grupa F: Węgry – Portugalia, godz. 18:00, Budapeszt

Grupa F: Francja – Niemcy, godz. 21:00, Monachium 16 czerwca (środa)

Grupa B: Finlandia – Rosja, godz. 15:00, Sankt Petersburg

Grupa A: Turcja – Walia, godz. 18:00, Baku

Grupa A: Włochy – Szwajcaria, godz. 21:00, Rzym 17 czerwca (czwartek)

Grupa C: Ukraina – Macedonia Północna, godz. 15:00, Bukareszt

Grupa B: Dania – Belgia, godz. 18:00, Kopenhaga

Grupa C: Holandia – Austria, godz. 21:00, Amsterdam

18 czerwca (piątek)

Grupa E: Szwecja – Słowacja, godz. 15:00, Dublin

Grupa D: Chorwacja – Czechy, godz. 18:00, Glasgow

Grupa D: Anglia – Szkocja, godz. 21:00, Londyn 19 czerwca (sobota)

Grupa F: Węgry – Francja, godz. 15:00, Budapeszt

Grupa F: Portugalia – Niemcy, godz. 18:00, Monachium

Grupa E: Hiszpania – Polska, godz. 21:00, Bilbao 20 czerwca (niedziela)

Grupa A: Włochy – Walia, godz. 18:00, Rzym

Grupa A: Szwajcaria – Turcja, godz. 18:00, Baku 21 czerwca (poniedziałek)

Grupa C: Ukraina – Austria, godz. 18:00, Bukareszt

Grupa C: Macedonia Północna – Holandia, godz. 18:00, Amsterdam

Grupa B: Finlandia – Belgia, godz. 21:00, Sankt Petersburg

Grupa B: Rosja – Dania, godz. 21:00, Kopenhaga 22 czerwca (wtorek)

Grupa D: Czechy – Anglia, godz. 21:00, Londyn

Grupa D: Chorwacja – Szkocja, godz. 21:00, Glasgow

23 czerwca (środa)

Grupa E: Szwecja – Polska, godz. 18:00, Dublin

Grupa E: Słowacja – Hiszpania, godz. 18:00, Bilbao

Grupa F: Niemcy – Węgry, godz. 21:00, Monachium

Grupa F: Portugalia – Francja, godz. 21:00, Budapeszt 1/8 finału

26 czerwca (sobota)

Pierwszy mecz 1/8 finału: drugi zespół grupy A – drugi zespół grupy B, godz. 18:00, Amsterdam

Drugi mecz 1/8 finału: pierwszy zespół grupy A – drugi zespół grupy C, godz. 21:00, Londyn 27 czerwca (niedziela)

Trzeci mecz 1/8 finału: pierwszy zespół grupy C – trzeci zespół grupy D, E lub F, godz. 18:00, Budapeszt

Czwarty mecz 1/8 finału: pierwszy zespół grupy B – trzeci zespół grupy A, D, E lub F, godz. 21:00, Bilbao 28 czerwca (poniedziałek)

Piąty mecz 1/8 finału: drugi zespół grupy D – drugi zespół grupy E, godz. 18:00, Kopenhaga

Szósty mecz 1/8 finału: pierwszy zespół grupy F – trzeci zespół grupy A, B lub C, godz. 21:00, Bukareszt

29 czerwca (wtorek)

Siódmy mecz 1/8 finału: pierwszy zespół grupy D – drugi zespół grupy F, godz. 18:00, Dublin

Ósmy mecz 1/8 finału: pierwszy zespół grupy E – trzeci zespół grupy A, B, C lub D, godz. 21:00, Glasgow

1/4 finału

2 lipca (piątek)

Pierwszy mecz 1/4 finału: zwycięzca szóstego meczu 1/8 finału – zwycięzca piątego meczu 1/8 finału, godz. 18:00, Sankt Petersburg

Drugi mecz 1/4 finału: zwycięzca czwartego meczu 1/8 finału – zwycięzca drugiego meczu 1/8 finału, godz. 21:00, Monachium 3 lipca (sobota)

Trzeci mecz 1/4 finału: zwycięzca trzeciego meczu 1/8 finału – zwycięzca pierwszego meczu 1/8 finału, godz. 18:00, Baku

Czwarty mecz 1/4 finału: zwycięzca ósmego meczu 1/8 finału – zwycięzca siódmego meczu 1/8 finału, godz. 21:00, Rzym 1/2 finału

6 lipca (wtorek)

Pierwszy mecz 1/2 finału: zwycięzca drugiego meczu 1/4 finału – zwycięzca pierwszego meczu 1/4 finału, godz. 21:00, Londyn 7 lipca (środa)

Drugi mecz 1/2 finału: zwycięzca czwartego meczu 1/4 finału – zwycięzca trzeciego meczu 1/4 finału, godz. 21:00, Londyn

Finał

11 lipca (niedziela)

zwycięzca pierwszego meczu 1/2 finału – zwycięzca drugiego meczu 1/2 finału, godz. 21:00, Londyn

Euro 2020. Gdzie oglądać mecze? Mistrzostwa Europy to zawsze wielkie wydarzenie sportowe. Kibice z całego świata będą śledzić rywalizację o tytuł najlepszej drużyny na Starym Kontynencie. W Polsce piłka nożna to zdecydowanie sport numer jeden. Każdy mecz, nie tylko z udziałem "biało-czerwonych", będą śledzić setki tysięcy kibiców. Gdzie będą transmitowane mecze Euro 2020? Spotkania będzie można śledzić w TVP 1, TVP 2, TVP Sport, TVP 4K, na stronie TVPSPORT.PL, w aplikacji mobilnej oraz w usłudze telewizji hybrydowej. Łącznie podczas Euro 2020 zostanie rozegranych aż 51 spotkań. Będzie to prawdziwa piłkarska uczta.

UEFA przygotowała ściągę dla komentatorów