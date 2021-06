Euro 2020. Świetny mecz Niemców z Portugalią, festiwal goli samobójczych w Monachium

W 15. minucie Niemcy wykonywali rzut rożny pod polem karnym Patricio, ale goście przejęli piłkę i wyprowadzili błyskawiczny kontratak. Po 14 sekundach Diego Jota stanął oko w oko z Manuelem Neuerem, ale zachował się po koleżeńsku i wystawił piłkę do pustej bramki Cristiano Ronaldo. To była 12. bramka napastnika w historii Mistrzostw Europy, ciekawe ile jeszcze dołoży na tym turnieju?

W sobotę gospodarze nie zamierzali więc kalkulować i od razu skoczyli do gardła Portugalii. Już w 6 minucie Rui Patricio skapitulował po raz pierwszy, a bramkę zdobył Robin Gosens. Sędzia po analizie var nie uznał jednak gola, bo wcześniej Thomas Mueller zagrywał piłkę ręką. To nie zraziło Die Mannschaft, którzy dalej atakowali i mogli wyjść na prowadzenie po groźnych strzałach Kaia Havertza, czy Toniego Krossa. Zamiast tego, nadziali się na kontrę obrońcy tytułu.

Stracony gol nie zraził Niemców, którzy grali swoje i zostali za to nagrodzeni jeszcze w pierwszej połowie. W 35. minucie Gosens posłał mocną piłkę z lewego skrzydła i wydawało się, że do siatki wbił ją Kai Havertz. Powtórki pokazały jednak, że była to nieszczęśliwa interwencja Rubena Diasa. Portugalczycy ledwo otrząsnęli się po jednym samobóju, a cztery minuty później do własnej siatki trafił Raphael Guerreiro i to Niemcy mieli przewagę do przerwy.