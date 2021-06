Euro 2020. Słynny Andrea Bocelli podczas ceremonii otwarcia Euro 2020 zaśpiewa arię „Nessun Dorma” z opery „Turandot”

Andrea Bocelli brał już wcześniej udział w ważnych międzynarodowych imprezach sportowych, śpiewając między innymi na uroczystościach związanych z igrzyskami olimpijskimi oraz finałem Premier League w Wielkiej Brytanii. Śpiewak na swoim koncie Złoty Glob, siedem klasycznych BRITs i siedem nagród World Music Awards, a także gwiazdę w Hollywood Walk of Fame.

Andrea Bocelli jest jedną z najbardziej znanych osobistości muzycznych we współczesnej historii. Śpiewał dla papieży, prezydentów i członków rodziny królewskiej, występował we wszystkich największych salach koncertowych i operach na całym świecie. W 2006 roku został mianowany Wielkim Oficerem Orderu Zasługi Republiki Włoskiej. Jego zeszłoroczny występ „Music for Hope” w mediolańskiej katedrze Duomo, stał się jednym z największych muzycznych występów na żywo w historii. W 2011 roku Andrea Bocelli wystąpił w słynnym Central Park w Nowym Jorku.

Tenor jest jednym z najlepiej sprzedających się śpiewaków na świecie i jednym z artystów z największą liczbą sprzedanych wydawnictw muzycznych w historii. Jego albumy sprzedały się w nakładzie ponad 75 milionów egzemplarzy na całym świecie.

Skąd fenomen Bocelliego? Ze względu na niedostateczną technikę wokalną śpiewak występuje głównie na stadionach i w wielkich salach koncertowych oraz w telewizji. Bocelli rzadko występuje w spektaklach operowych. Hiszpański tenor Plácido Domingo określił Bocellego jako wielki talent artysty z kręgu kultury pop, który nie jest jednak śpiewakiem operowym.