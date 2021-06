Euro 2020. Polska - Słowacja. „Biało-czerwona piosenka” grupy Three Of Us zagrzewa Polaków do boju. Śpiewajmy razem [TEKST PIOSENKI]

Zespół Three of Us - Ewa, Romek i Tomek - to projekt muzyczny zbudowany na przyjaźni i wspólnej pasji. Połączenie charyzmy, spójnego stylu, radości, dojrzałości, autentyczności i miłości do muzyki, a także cierpliwości i konsekwencji w dążeniu do zdobywania muzycznych szczytów.

Three Of Us 'Biało-czerwona piosenka' to utwór, który zespół Three Of Us stworzył razem ze słuchaczami radia RMF FM by kibicować podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2020.

Ewa, Romek i Tomek poznali się w „Bitwie na głosy”, wygrali pierwszą edycję konkursu radia RMF FM „Twoje 5 minut”. Serca polskiej publiczności zdobyli na początku 2021 roku, debiutując singlem „Szklany sufit”, który przez 12 tygodni gościł na Airplay, będąc pierwszym, najczęściej granym polskim utworem w rozgłośniach radiowych. A to przecież wciąż początek ich muzycznej drogi.