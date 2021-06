EURO 2020: Pokaz siły Włochów, Turcy rozbici w Rzymie

Koncertowy występ Włochów w meczu otwarcia Mistrzostw Europy. Gospodarze pokonali w Rzymie Turcję 3:0 po jednostronnym pojedynku i zajmują pierwsze miejsce w grupie A. Squadra Azzurra potwierdzili mistrzowskie aspiracje, a goście zawiedli kibiców.

Wieczne Miasto spisało się znakomicie jako gospodarz pierwszego meczu Mistrzostw Europy 2020. O dziwo na Stadio Olimpico w Rzymie pojawiło się więcej tureckich niż włoskich kibiców, którzy zostali powitani przez gwiazdy Calcio - Alessandro Nestę i Francesco Tottiego.

"Ciao Roma", "Ciao Euro" - wybrzmiały słowa wypowiedziane przez dwie legendy, a na murawie rozpoczęła się część artystyczna zwieńczona znakomitym występem Andrei Bocelliego.Tenor, który od dzieciństwa jest fanem futbolu, zaśpiewał arię „Nessun Dorma” z opery „Turandot”, a cały obiekt na moment uniósł się w stronę gwiazd. Tam czekali już członkowie grupy U2 i Martin Garrix z oficjalną piosenką turnieju "We are the people".

Chwilę później sędzia Danny Makkelie zagwizdał po raz pierwszy tego wieczora i rozpoczął się mecz. Od początku przewagę mieli gospodarze, którzy przez 45 minut bezskutecznie starali się napocząć rywala. 64% posiadania piłki i 14 sytuacji bramkowych przy braku jakiejkolwiek przeciwnika, nie zaowocowały jednak ani jednym golem. Kilkakrotnie szczęścia próbował Lorenzo Insigne, jeden groźny strzał głową oddał Ciro Immobile, ale na nic się to nie zdało. Przed przerwą zagranie ręką gości w polu karnym analizowali też sędziowie var, ale nie podjęli decyzji o rzucie karnym.

Po przerwie obaj trenerzy zdecydowali się na zmiany - na Euro dopuszczono możliwość przeprowadzono pięciu korekt w składzie - a mecz stał się bardzij otwarty. Najpierw dwie akcje stworzył Cengiz Under, a chwile póniej w 53. minucie padła pierwsza bramka turnieju. Ze skrzydła dośrodkował Domenico Berardi, a piłkę do bramki wbił ...Merih Demiral. Turek w tak ważnym momencie strzelił samobója, mimo że zna włoską piłkę, bo na codzień gra w barwach Juventusu.

Stracony gol tylko rozjuszył gospodarzy, którzy kontynuowali ataki. W bramce świetnie spisywał się Ugurcan Cakir, ale nawet on skapitulował po raz kolejny w 65 minucie, bo do siatki z bliskiej odległości trafił Ciro Immobile. Włosi wyszli więc na dwubramkowe prowadzenie i mocno przybliżyli się do zwycięstwa.

To nie był jednak koniec koncertu piłkarzy Roberto Manciniego. Włosi nie dopuszczali rywali do swojego pola karnego i dalej atakowali. W 79. minucie wreszcie wynagrodzony został ten, który próbował najczęściej - Lorenzo Insigne. Zawodnik Napoli podwyższył prowadzenie na 3:0 i chwilę później opuścił boisko. Co ciekawe był to pierwszy raz w historii, gdy Włosi strzelili więcej niż dwa gole w jednym meczu na Euro.

Perfekcyjny mecz otwarcia w wykonaniu Włochów zakończył się wynikiem 3:0 - Turcy, wskazywani przez wielu na czarnego konia turnieju, rozczarowali i dali się upokorzyć na oczach świata. Wygrana jest bardzo ważna dla gospodarzy, którzy mogą czuć się bardziej komfortowo przed starciem ze Szwajcarią w środę i z Walią w niedzielę w przyszłym tygodniu. Porażka znacznie komplikuje natomiast sytuację Turków, którzy uważnie będą przyglądać się jutrzejszemu starciu dwóch pozostałych grupowych rywali.

