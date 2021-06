Euro 2020: Główka za główkę, czyli remis Szwajcarii z Walią

Vladimir Petković chciał bronić wypracowanej przewagi, a grającego w ofensywie Shaqiriego zmienił defensywnym pomocnikiem Denisem Zakarią. Czy to było dobre posunięcie? Szwajcarzy cofnęli się oddając inicjatywę i zostali ukarani za to w 74. minucie. Po zagraniu ze stałego fragmentu gry najwyżej wyskoczył rosły Kieffer Moore i wyrównał strzałem głową.

Szwajcarzy byli w szoku i długo nie mogli się pozbierać, Smoki zwietrzyły natomiast szansę na wygraną i przeprowadzali groźne ataki. W 85. minucie znów dał o sobie znać jednak Embolo - atakujący zagrał do Mario Gavranovica, a ten wbił piłkę do bramki. Analiza var, w której uczestniczył polski sędzia Paweł Gil, wykazała jednak spalonego i trafienie nie zostało uznane. Ta akcja była jak sygnał do ataku, bo końcówka należała do Helwetów, ale więcej goli już nie padło.