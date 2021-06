Euro 2020. Agent Grosickiego krytykuje Paulo Sousę: Nie mamy trenera, zmiany z d*upy

"Brawo Lukas Haraslin. Gratulacje dla Was, my nie mamy trenera, a dla Was powodzenia dalej. Zajechany cały zespół" - napisał na Instagramie Daniel Kaniewski, czyli agent Kamila Grosickiego, który nie został powołany przez Paulo Souse na Mistrzostwa Europy.

"Brakowało najlepszego skrzydłowego naszego kraju... który potrafi szarpnąć, dośrodkować, strzelić bramkę... Zmiany z d*upy" - dodał rozgoryczony Kaniewski, który nie może pogodzić się z brakiem powołania dla Grosika.

Czy Turbo i jego agent mogą mieć pretensje do Paulo Sousy? Grosicki mógł zimą zmienić klub, ponieważ nie grał w West Bromwich, ale nie zdecydował się na transfer, licząc się z możliwością braku powołania na mistrzostwa Europy.