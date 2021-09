e-TOLL. Ważna zmiana dla kierowców już od 1 października. "To pułapka w którą wpadnie tysiace poslich i zagranicznych przewoźników" Maciej Badowski

- W Ministerstwie Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej prowadzimy ostatnie przygotowania do wygaszenia via-TOLL- poinformowano w środę rano. Fot. Janusz WóJtowicz/ Polska Press

1 października przestanie działać dotychczasowy system opłat drogowych via-TOLL. Zastąpi go systemem e-TOLL. Za jego wdrożenie odpowiada Krajowa Administracja Skarbowa. - W Ministerstwie Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej prowadzimy ostatnie przygotowania do wygaszenia viaTOLL- mówiła w środę rano Magdalena Rzeczkowska, szefowa KAS. - Jesteśmy na ostatniej prostej do historycznej zmiany dla użytkowników dróg płatnych w Polsce- dodała. Z kolei przedstawiciele Forum Transportu Drogowego napisali list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego w którym ostrzegają, że "Nowy System poboru opłat Drogowych e- Toll to pułapka, w którą wpadną1 października tysiące polskich i zagranicznych przewoźników i kierowców".