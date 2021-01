Od 8 stycznia 2021 r. pacjenci mogą korzystać z udogodnień, które wprowadza e-skierowanie. Od tego dnia placówki medyczne mają obowiązek ustawowy wystawiania i obsługi elektronicznych skierowań. Już blisko 70 proc. podmiotów leczniczych wprowadziło to rozwiązanie jeszcze w 2020 r. Tylko w grudniu 2020 r. lekarze wystawili ponad 1,1 mln e-skierowań na konsultacje i badania, a średnio dziennie wystawia się niemal 55 tys. tych elektronicznych dokumentów.

E-skierowanie: Jak działa e-skierowanie? Jak otrzymać? Na jakie świadczenia przysługuje? Jak wygląda rejestracja? Kiedy nie trzeba mieć?

E-skierowanie, to cyfrowa usługa, która umożliwia pełną elektroniczną obsługę procesu skierowania pacjenta na leczenie – od momentu wystawienia do realizacji. Wystawia się je analogicznie jak e-receptę: lekarz wprowadza wymagane dane pacjenta do systemu gabinetowego podłączonego do platformy e-zdrowie (P1) lub za pomocą bezpłatnej aplikacji gabinet.gov.pl i podpisuje cyfrowo. Pacjent otrzymuje albo SMS z 4-cyfrowym kodem albo e-mail lub – na życzenie – wydruk informacyjny cyfrowego dokumentu.