Eskadra rosyjskich okrętów desantowych wpływa na Morze Czarne

Ministerstwo Obrony Rosji w oświadczeniu z 8 lutego poinformowało, że okręty Floty Bałtyckiej i Floty Północnej przepłynęły przez Bosfor w „zaplanowany sposób”, aby wziąć udział we wcześniej zapowiedzianych ćwiczeniach wojskowych na Morzu Czarnym. Na razie były to trzy jednostki desantowe: Kaliningrad 102, Mińsk 127 i Koroliew 130. Wszystkie należą do klasy Ropucha (Project 775) i wchodzą w skład 71. Brygady Okrętów Desantowych Floty Bałtyckiej. Tureckie źródła podają, że pozostałe trzy desantowce mają przepłynąć przez Bosfor w środę.