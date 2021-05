Erupcja wulkanu Nyiragongo w Afryce. Lawa podeszła pod lotnisko. Tłumy uciekają z kraju

Kiedy strumienie wulkanicznej lawy zaczęły zbliżać się do lotniska w Goma, rząd Demokratycznej Republiki Konga nakazał natychmiastową ewakuację mieszkańców tego miasta.

Fontanny lawy trysnęły z wulkanu Nyiragongo, tworząc grubą pomarańczową chmurę nad miastem Goma, który liczy dwa miliony mieszkańców. Tysiące ogarniętych paniką ludzi zaczęło uciekać jeszcze przed oficjalnymi ostrzeżeniami, które miało miejsce kilka godzin po erupcji. Wielu z tym, co zdołali zabrać z domów, poruszali się pieszo. Tłumy z materacami i innym dobytkiem uciekły w kierunku granicy z Rwandą.

Po raz ostatni jeden z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie, położony dziesięć kilometrów od Gomy, wybuchł w 2002 roku. Zginęło wtedy 250 osób, a 120 tysięcy straciło dach nad głową.

Władze Rwandy podały, że kilka tysięcy ludzi zdołało już przekroczyć granicę tego kraju. Miejscowe służby zapewniają, że zorganizują uciekinierom miejsca do spania w szkołach i kościołach. - Strach nas sparaliżował. Wszyscy się boją. Naprawdę nie wiemy, co robić – opowiadał agencji Associated Press mieszkaniec Goma Zacharie Paluku.