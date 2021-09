Erupcja wulkanu Cumbre Vieja na Wyspach Kanaryjskich [NA ŻYWO] [ZDJĘCIA] Wybuch na La Palma poprzedziły "tysiące" wstrząsów

Miejscowy instytut wulkanologiczny wezwał miejscowych do trzymania się z dala od zagrożonego obszaru. Hiszpański premier Pedro Sánchez odłożył swój wyjazd do Nowego Jorku na Zgromadzenie Ogólne ONZ i zapowiedział, że uda się na La Palmę. W tej chwili kieruję się na Wyspy Kanaryjskie z powodu trzęsień ziemi i wybuchu wulkanu, aby na miejscu ocenić sytuację na La Palmie – napisał Sánchez na Twitterze.

Szef miejscowego samorządu Angel Torres nazwał pierwsze obrazy erupcji „imponującymi”. Jest on na miejscu, aby ze specjalistami oceniać na bieżąco sytuację. Naukowcy od jakiegoś czasu ostrzegali, ze może dojść do erupcji wulkanu, dlatego wyspa była na to przygotowana. Kilka godzin przed wybuchem instytut wulkanologii napisał w oświadczeniu na Facebooku, że w ciągu ostatnich dziewięciu dni wykryto ponad 25 tysięcy trzęsień ziemi o różnym natężeniu wokół wulkanu Cumbre Vieja. Najsilniejszy wstrząs miał magnitudę 4.2.

Wzywamy ludzi do zachowania szczególnej ostrożności i trzymania się z dala od obszaru erupcji, aby uniknąć tragedii – ostrzegają w sieci władze.

W pierwszej kolejności ewakuowano już wiele osób z najbardziej zagrożonych gmin. Zamknięto leśne szlaki i trasy turystyczne, wprowadzono zakaz organizacji imprez kulturalnych. Policyjne patrole rozstawiono na drogach, wiele z tras wyłączono z ruchu. Cumbre Vieja jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na Wyspach Kanaryjskich. Poprzednie erupcje miały miejsce w 1949 i 1971 roku.