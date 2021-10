Erling Haaland kontuzjowany, Lewandowski odskoczy Norwegowi w tabeli strzelców?

- Kiedy zdobywam bramkę, myślę sobie: "jeden gol mniej, by go dogonić". A wtedy on zdobywa hat-tricka jakby to było coś zwyczajnego - mówił o Robercie Lewandowskim jeszcze niedawno Erling Haaland. Na początku obecnego sezonu sytuacja jest jednak inna, bo obaj snajperzy mają po 9 goli i w klasyfikacji najlepszych strzelców idą łeb w łeb. Po 9. kolejce Bundesligi w lepszej sytuacji może być jednak Polak, bo jego rywal zmaga się z kontuzją.

Po dublecie w zeszłym tygodniu na chwile zatrzyma się licznik strzelecki Erlinga Haalanda, który ma problemy z biodrem. - Nie będziemy mogli z niego korzystać przez kilka tygodni - przyznał trener Marco Rose. Niemiec może mieć powody do obaw, bo stracił swojego superstrzelca w ciężkim momencie - BVB przegrała w Lidze Mistrzów z Ajaxem Amsterdam 0:4 i potrzebuje pozytywnego bodźca. Czy takim będzie sobotni mecz z Arminią Bielefeld? Początek spotkania o godzinie 15.30, transmisja na platformie Viaplay.