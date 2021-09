Eric Clapton wraca ze swoją muzyką. Nowa płyta „The Lady in the Balcony: Lockdown Sessions” 12 listopada 2021 r. Na niej hity. Jakie?

Nową płytę boga gitary wypełni 17 utworów, które Eric Clapton nagrał z pomocą sprawdzonych współpracowników: Nathana Easta (bas i wokal), Steve’a Gadda (perkusja) i Chrisa Staintona (klawisze). Muzycy wykonali akustyczne wersje szlagierów Claptona i innych utworów w klimacie blues i country.

Na „The Lady in the Balcony: Lockdown Sessions” fani znajdą takie klasyki jak „After Midnight”, „Layla”, „Bell Bottom Blues”, „Tears in Heaven”, „Nobody Knows You When You’re Down And Out” czy „Key to the Highway”, jak również piosenki „Black Magic Woman” i „Man of the World” z repertuaru grupy Fleetwood Mac.

Pomysł na lockdownowe sesje pojawił się w wyniku odwołanych koncertów, które miały odbyć się w maju 2021 roku w słynnej Royal Albert Hall w Londynie. Eric Clapton postanowił przekonać swój zespół, by przenieść występy na wieś i zagrać tylko dla siebie pod okiem wszystko rejestrujących kamer. Jedyną osobą poza muzykami, która obserwowała koncert była pomysłodawczyni tytułu sesji - żona Claptona, Melia.