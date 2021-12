Era dezinformacji. Podczas pandemii COVID-19 zwiększyła się liczba fake newsów

"Dziennikarstwo jest najlepszą szczepionką przeciwko dezinformacji” - powiedział sekretarz generalny organizacji Reporterzy Bez Granic Christophe Deloire przy okazji udostępnienia raportu World Press Freedom Index 2021.

Nie jest tajemnicą, że wraz z rozwojem technologii rozwija się dezinformacja. Jak można rozumieć to pojęcie? Jest to zamierzone tworzenie, prezentowanie i rozpowszechnianie możliwych do zweryfikowania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji. Celem takiego działania jest osiągnięcie pewnych skutków, chociażby korzyści ekonomicznych czy politycznych. Dezinformować możemy także bezwiednie, przekazując dalej informację, którą uważamy za prawdziwą, choć ta taką nie jest.

Dezinformacja, rozpowszechnianie się tak zwanych fake newsów, nie jest zjawiskiem nowym, ale zintensyfikowanym podczas trwania pandemii COVID-19. Jednocześnie ludzie na całym świecie coraz bardziej są świadomi, że informacje, które do nich docierają, mogą nie być prawdziwe. Może dlatego coraz częściej sięgają po wiedzę w kilku źródłach.