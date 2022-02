EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 9.02.2022

EpiskopatNews na swoim profilu na Twitterze napisał 9.02.2022: ""RT @pdm_missio: W dniach 7–9 lutego odbyła się Rada Krajowa @pdm_missio Z okazji przypadającego w tym roku 400-lecia powołania do życia Ko…. "".

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze? EpiskopatNews na Twitterze

RT @Pontifex_pl: Nie ma sensu gromadzić bogactw, jeśli pewnego dnia umrzemy. To, co musimy gromadzić, to miłosierdzie, zdolność do dzieleni…

RT @prymasowska: O nominacji dowiedział się tuż po zakończeniu dyżuru w biurze parafialnym. W posłudze biskupa za najważniejsze uważa bycie…

Papież wzywa do dalszej modlitwy o pokój na Ukrainie.

https://t.co/MiwyscYqC2

RT @niedziela_pl: 🔴Ewangelia mówi jasno: mamy przyjmować obcokrajowców, ale jak już wspomniałem nauczanie Jezusa nie jest naiwne - mówi bp…

RT @rzecznikKEPpl: 25-lecie obecności w sieci obchodzi dziś tygodnik katolicki @niedziela_pl. O roli internetowych treści przekonaliśmy się…

RT @rwatykanskie: Papież do Polaków: módlcie się za wstawiennictwem św. Józefa o uzdrowienie, nawrócenie i dobrą śmierć (audiencja ogólna,…

RT @BpIgnacyDec: W naszym ziemskim życiu są rzeczy i zadania ważne i mniej ważne. W środę V tygodnia zwykłego Chrystus nam przypomina, że n…

RT @BpmmMarek: „Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby go uczynić nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowi…

RT @niedziela_pl: 🔴W środę 9 lutego przypada 31. rocznica urodzin Heleny #Kmieć, świeckiej wolontariuszki misyjnej, która została zamordowa…

Zachęcam Was do ofiarowania Waszych modlitw za wstawiennictwem św. Józefa, wypraszając, by chorzy odzyskali zdrowie – powiedział papież @Pontifex_pl w pozdrowieniach do Polaków podczas środowej #AudiencjaGeneralna. https://t.co/8ppwxsfPtt https://t.co/c1lALo0I6M

RT @JasnaGoraNews: Bł. kard. Stefan #Wyszyński: "uciekać się do #Maryja, szukać u Niej pociechy i zrozumienia nauczył nas sam Chrystus, któ…

RT @bpmsolarczyk: JEZUS CHRYSTUS przypomina, że „Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą …” (Mk 7, 21) wszelkie owoce naszego życia. P…

#BibliaNaDziś: "Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!" (Mk 7, 14-23).

RT @EWTNPL: VIDEO | Papież Benedykt XVI napisał osobisty list w sprawie raportu dotyczącego nadużyć opublikowanego przez archidiecezję mona…

RT @pdm_missio: Adoracją i kompletą zakończył się drugi dzień #RadaKrajowaPDM2022 w Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym. https://…

RT @niedziela_pl: 🤝Sojusz przedstawicieli #Kościołów i organów ścigania chce podjąć działania przeciwko współczesnemu niewolnictwu i handlo…

RT @ArchLodz: #abpRyś: Pan Bóg naprawdę może nas zawrócić do miejsca, z którego chcieliśmy odejść! W tym miejscu może nam pokazać, ważną…

RT @Pontifex_pl: We wspomnienie św. Józefiny Bakhity #Módlmysięwspólnie za ofiary handlu ludźmi, zbrodni, która najbardziej dotyka kobiety…

RT @Pontifex_pl: Handel ludźmi jest przemocą! Przemoc, z powodu której cierpi każda kobieta i każda dziewczynka, jest otwartą raną w ciele…

