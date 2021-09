EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 8.09.2021

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

#BibliaNaDziś: "Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię «Emmanuel», to znaczy: «Bóg z nami»" (Mt 1, 1-16. 18-23). https://t.co/8HarTgiHRD

RT @BialArchi: Obecnie wzmaga się atak na małżeństwo, rodzinę i na Kościół. Stawia się zarzut, że małżeństwo to przeszłość, a Kościół jest…

RT @ReligiaTVP: 🇭🇺 W Budapeszcie trwa 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Na jego zakończenie 12 września, do węgierskiej stolicy pr…

RT @Pontifex_pl: W przyszłą niedzielę udam się do Budapesztu na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Moja pielgrzymka bę…

Przewodniczący Episkopatu złożył życzenia noworoczne Wspólnocie Żydów Polskich: "Niech Pan pomaga wychodzić do drugiego człowieka z przesłaniem nadziei, pokoju, Bożego miłosierdzia i błogosławieństwa dla wszystkich, którzy Jemu zaufają".

Kiedy patrzymy z perspektywy beatyfikacji Kardynała, to można powiedzieć, że dopiero teraz są jakieś przesłanki do przygotowania opracowania jego życia i działalności – powiedział @Abp_Gadecki we wspomnieniach dotyczących jego spotkań z kard. #Wyszyński.

https://t.co/tLsOGFc8zd https://t.co/vfvRQ6XtEU