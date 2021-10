EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 7.10.2021

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

Dzisiaj przypada #pierwszyczwartek miesiąca - dzień, w którym dziękujemy Bogu za Najświętszy Sakrament, za Jego stałą obecność pośród nas. W tym dniu modlimy się również o nowe powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego. https://t.co/ftT9HHgLYz

RT @Abp_Jozef: Przypowieść o „natrętnym przyjacielu” to uzupełnienie tekstu o modlitwie „Ojcze nasz”. Nie tyle chodzi o wytrwałość w modlit…

Jutro o godz. 7.10, pierwsza grupa biskupów z Polski przybyła do Rzymu na wizytę #AdLimina apostolorum odprawi Mszę św. w bazylice watykańskiej przy grobie św. #JanPaweł2.

Dzisiaj w Kaliszu ostatni dzień rekolekcji przygotowujących do Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce św. Józefowi. Dokona go jutro, podczas Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Podczas spotkań istnieje pewna swoboda wymiany myśli. Odbywają się one w atmosferze otwartości i zrozumienia – powiedział abp Józef Górzyński, metropolita warmiński, podczas konferencji prasowej w 3. dniu wizyty #AdLimina pierwszej grupy biskupów.

[email protected] podczas konferencji prasowej przed @KongresP: Być patriotą – to kwestia miłości do swojej ojczyzny, tradycji, wcześniejszych pokoleń. Różnice mogą być zagrożeniem ale one również powinny nas ubogacać. https://t.co/VMlxif5erG